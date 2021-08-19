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Главная Новости IT космос Китай запустил космическую ракету с группой спутников (ФОТО)
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Китай запустил космическую ракету с группой спутников (ФОТО)

Китай запустил космическую ракету "Чанчжэн-4Б"

сегодня, 13:06
Автор:

Денис Подставной

Китай вывел на орбиту нашей планеты несколько спутников. Об этом сообщает издание Xinhua. 

Китай запустил космическую ракету с группой спутников (ФОТО)

Китай вывел на орбиту группу спутников. Фото из открытых источников

Как стало известно, сегодня, 19 августа в 06:32 по местному времени с космодрома Тайюань, что находится в провинции Шаньси, Китай запустил космическую ракету "Чанчжэн-4Б". С помощью неё на орбиту Земли была выведена группа научно-экспериментальных спутников Tianhui-2

Данный пуск стал уже 384 для ракет-носителей серии "Чанчжэн". Отметим, что за прошлый месяц, Китай выводил космические аппараты на орбиту нашей планеты шесть раз. 

Всего в планах страны осуществить по меньшей мере 40 запусков и установить новый национальный рекорд. 

Китай запустил космическую ракету с группой спутников (ФОТО) - фото 2

Фото:Xinhua.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американское ведомство NASA показало, как выглядит остаток сверхновой, который образовался после взрыва массивной звезды. Сообщается, что она находится в карликовой галактике под названием Большое Магелланово Облако. Изображение удалось получить благодаря космическим обсерваториям NASA Chandra и Hubble. Специалисты рассказали, что после взрыва по космическому пространству пронеслись ударные волны со скоростью несколько миллионов километров в час. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что китайских шестиколесный ровер прислал на Землю новые фотографии с красной планеты. Аппарат исследовал свой парашют и оболочку, которые приземлились недалеко от места посадки самого марсохода. Робот запечатлел своё оборудование, которое он использовал во время посадки, с расстояния 30 метров. Подробнее об этом читайте в нашей статье.


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Источник: http://russian.news.cn/2021-08/19/c_1310135851_2.htm
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