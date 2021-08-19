Китай запустил космическую ракету с группой спутников (ФОТО)

Китай вывел на орбиту нашей планеты несколько спутников. Об этом сообщает издание Xinhua.

Китай вывел на орбиту группу спутников. Фото из открытых источников

Как стало известно, сегодня, 19 августа в 06:32 по местному времени с космодрома Тайюань, что находится в провинции Шаньси, Китай запустил космическую ракету "Чанчжэн-4Б". С помощью неё на орбиту Земли была выведена группа научно-экспериментальных спутников Tianhui-2

Данный пуск стал уже 384 для ракет-носителей серии "Чанчжэн". Отметим, что за прошлый месяц, Китай выводил космические аппараты на орбиту нашей планеты шесть раз.

Всего в планах страны осуществить по меньшей мере 40 запусков и установить новый национальный рекорд.

Фото:Xinhua.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американское ведомство NASA показало, как выглядит остаток сверхновой, который образовался после взрыва массивной звезды. Сообщается, что она находится в карликовой галактике под названием Большое Магелланово Облако. Изображение удалось получить благодаря космическим обсерваториям NASA Chandra и Hubble. Специалисты рассказали, что после взрыва по космическому пространству пронеслись ударные волны со скоростью несколько миллионов километров в час. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что китайских шестиколесный ровер прислал на Землю новые фотографии с красной планеты. Аппарат исследовал свой парашют и оболочку, которые приземлились недалеко от места посадки самого марсохода. Робот запечатлел своё оборудование, которое он использовал во время посадки, с расстояния 30 метров. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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