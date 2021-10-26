Китай вывел на орбиту Земли спутник-уборщик (ВИДЕО)



















Китай отправил в космос новый спутник. Об этом сообщает издание Корреспондент.

Запуск космической ракеты. Фото: EPA/UPG

Как стало известно, в минувшие выходные на орбиту нашей планеты был успешно выведен новый космический аппарат Китая. Для запуска была использована китайская ракета-носитель Long March-3B.

Спутник Shijian-21 будет использован для тестирования и проверки технологий, которые смогут предотвращать образование космического мусора в космическом пространстве около нашей планеты.

Отмечается, что данный запуск стал 393-й миссией космических ракет серии Long March.

Для справки: космический мусор является твердыми отходами космической деятельности. Ими становятся, например, неработающие спутники или фрагменты космических ракет.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что космическая обсерватория ESA/NASA Hubble была переведена в безопасный режим. Это произошло из-за проблем с синхронизацией с внутренними коммуникациями космического корабля. Группа инженеров устанавливает причину произошедшего. В связи с инцидентом научные наблюдения будут приостановлены. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что астрономы сфотографировали очень молодую планету, которая находится на расстоянии более 400 миллионов световых лет от нас. Ученые рассказали, что данному небесному телу всего несколько миллионов лет. Из-за столь молодого возраста, вероятно, она горячая, как лава, благодаря энергии, выделяющейся во время "рождения". Экзопланета была найдена благодаря телескопу под названием "Субару".

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