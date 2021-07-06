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Главная Новости IT космос Как выглядит одно из самых красивых звёздных скоплений во Вселенной (ФОТО)
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Как выглядит одно из самых красивых звёздных скоплений во Вселенной (ФОТО)

Ученые показали звёздное скопление, которое находится на расстоянии около 180 тысяч километров от Земли

сегодня, 14:03
Автор:

Денис Подставной

Космическая обсерватория NASA/ESA Hubble запечатлела одно из самых красивых звёздных скоплений во Вселенной. Об этом сообщает издание Space.com. 

Как выглядит одно из самых красивых звёздных скоплений во Вселенной (ФОТО)

Hubble сфотографировал звёздное скопление. Фото: ESA/Hubble

Как стало известно, телескоп сделал фото рассеянного звёздного скопления, которое называется NGC 330. Данная группа самосветящихся небесных тел расположена на расстоянии около 180 тысяч световых лет от Земли в карликовой галактике, которая является спутником Млечного пути. 

Чтобы создать данное изображение, специалисты использовали архивные снимки наблюдения 2018 года сделанные широкоугольной камерой космической обсерваторией Hubble. 

Ученые рассказали, что с помощью этого скопления звёзд, которые выступают в роли естественных лабораторий, они в будущем смогут узнать, как формируются и эволюционируют данные небесные тела. 

Также, астрономы отметили, что на изображении перекрёстные узоры ярких звёзд на самом деле являются искажением оборудования телескопа. Они образуются благодаря свету, который отражается от четырех лопастей, поддерживающих лопасти Hubble. 

Как выглядит одно из самых красивых звёздных скоплений во Вселенной (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что  космический телескоп ведомства NASA запечатлел несколько гигантских галактик, которые находятся в скоплении Персея. Ученые рассказали о том, на каком расстоянии эти звёздные системы находятся от Земли, а также показали фото. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что вертолетный дрон NASA осуществил очередной полет на красной планете. Он стал самым длинным и долгим, а также самым тяжелым полетом, который совершал дрон. Во время перелета робот смог сделать новые фото и прислать их на Землю. Подробнее об этом читайте в нашей статье




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Источник: https://www.space.com/hubble-telescope-red-white-blue-stars-photo
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