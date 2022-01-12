К Земле приближается потенциально опасный астероид длиной более 1 км

18 января мимо Земли пролетит астероид протяженностью 1,1 км. Его протяженность равна длине двух с половиной зданий Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке. Об этом сообщает журнал о науке и технологиях Inverse. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA). Его впервые увидел астроном Роберт Макнот по обсерватории Сайдинг-Спринг в Австралии 9 августа 1994 года.

Астероид - фото из открытых источников

По данным NASA, протяженность астероида – около 1,1 км, а расстояние от него до Земли составит около 2,9 млн км. Космическое тело достаточно велико, но пролетит безопасном расстоянии до нашей планеты. Его назвали "потенциально опасным" объектом, потому что в NASA определено, что если астероид приближается к Земле на расстоянии ближе 7,4 млн км, а его размер больше 150 м, он считается опасным.

Напомним, согласно данным специалистов, 6 января 2022 года рядом с нашей планетой пролетит астероид под названием YE15. Сообщается, что в момент максимального сближения между небесным телом и Землей будет расстояние 7,4 миллиона километров. Для справки: расстояние от нашей планеты до её единственного естественного спутника составляет 384 400 километров. Это означает, что астероид пролетит на расстоянии, которое в 19 раз больше, чем до Луны. Длинна YE15 составляет приблизительно 12,8 метров. Он входит в группу астероидов класса Атон, которая вращается вокруг Солнца между Землей и планетой Меркурий. Ученые заверили, что данное небесное тело не представляет никакой опасности для землян.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что специалисты из американского ведомства NASA подсчитали сколько сможет проработать космический телескоп "Джеймс Уэбб", который отправился в свое путешествие в конце прошлой недели. Ранее предполагалось, что аппарат сможет проработать около пяти лет, однако теперь специалисты считают, что запасов может хватить на 10 и более лет.

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