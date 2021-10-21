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К Земле на большой скорости летит астероид: до максимального сближения осталось несколько месяцев

Приблизительные размеры космического камня составляют от 38 до 86 метров

сегодня, 20:04
Автор:

Денис Подставной

К Земле на большой скорости приближается астероид. Об этом сообщает издание Ин-Спейс. 

К Земле на большой скорости летит астероид: до максимального сближения осталось несколько месяцев

Астероид приближается к Земле. Фото: Shutterstock / Fotodom

Как стало известно, к нашей планете на большой скорости приближается космический камень под названием 2021 AS1. Он впервые был открыт 5 января 2021 года. 

На данный момент ученым не удалось определить точный размер небесного тела, однако исходя из расчетов он составляет от 38 до 86 метров. Отмечается, что он не принадлежит к классу потенциально опасных. 

Астероид максимально сблизится с Землей, на скорости 23 километра в секунду, первого января. В этот момент расстояние между ним и нашей планетой будет составлять около 4,9 миллиона километров, что в 13 раз больше, чем расстояние до Луны. 

Для справки: расстояние между Землей и её единственным естественным спутником Луной составляет 384 400 километров. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что японские ученые зафиксировали мощную вспышку на самой крупной планете Солнечной системы. Явление можно было наблюдать на протяжении двух секунд. Предположительно причиной вспышки стало столкновение астероида с газовым гигантом. 

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что космическая обсерватория ESA/NASA Hubble запечатлела группу далеких галактик. Астрономы отметили, что на первый взгляд на опубликованном изображении секстет Сейферта выглядит как шесть галактик, однако это не так. Одна из систем находится намного дальше, чем другие. Впервые данная группа была обнаружена более 70 лет назад. Также на снимке можно наблюдать объект, который является материалом оторванным от одной из других галактик. 


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Источник: https://in-space.ru/asteroid/?n=2021-AS1
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