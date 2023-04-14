logo

BTC/USD

30237.32

ETH/USD

2072.44

LTC/USD

94.88

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech космос Историческая миссия по исследованию космоса: состоялся старт Juice
commentss НОВОСТИ Все новости

Историческая миссия по исследованию космоса: состоялся старт Juice

Состоялся старт зонда Европейского космического агентства Juice к спутникам Юпитера.

сегодня, 18:40
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

14 апреля стартовала историческая миссия Европейского космического агентства (ESA) под названием Juice. Ракета Ariane 5 отправляет космический корабль Juice для исследований Юпитера и его ледяных спутников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ESA.

Историческая миссия по исследованию космоса: состоялся старт Juice

Ракета Ariane 5 запускает зонд Juice к Юпитеру. Фото из открытых источников

Запуск миссии Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) состоялся согласно плану. Ракета Ariane 5 совершила плавный подъем, и космический корабль Juice начал свое путешествие в Юпитер. Это впервые Европейское космическое агентство будет исследовать спутники самой большой планеты в Солнечной системе.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Основная цель миссии – три спутника Юпитера – Европа, Каллисто и Ганимед. Зонд Juice должен определить геологические, химические, физические и другие свойства спутников. Это исследование поможет ученым лучше понять процессы формирования и развития солнечной системы. Отдельной задачей миссии будет исследовать существование возможной внеземной жизни. Три спутника Юпитера были выбраны не случайно, ведь под их поверхностью могут находиться большие запасы воды.

Космический корабль Juice имеет вес 6 тонн и оснащен разнообразными исследовательскими инструментами: камеры, магнитометры, спектрометры, радиометры и другие. До своих объектов исследование Juice достанется не раньше, чем через восемь лет – ориентировано после июля 2031 года.

Интересно, что ракету украшает рисунок украинки Ярины Закалюжной, которая проводилась в 2021 году. На нем девушка нарисовала Землю, которая дарит Юпитеру космический корабль Juice на фоне радостных спутников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сигналы из космоса достигли Земли, а ученые удивлены этим открытием, ведь это дает шанс на существование жизни на других планетах.

Также "Комментарии" писали, что космическая компания, которая была одним из крупных конкурентов Илона Маска, объявила о своем банкротстве.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Juice
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!