Историческая миссия по исследованию космоса: состоялся старт Juice

14 апреля стартовала историческая миссия Европейского космического агентства (ESA) под названием Juice. Ракета Ariane 5 отправляет космический корабль Juice для исследований Юпитера и его ледяных спутников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ESA.



Ракета Ariane 5 запускает зонд Juice к Юпитеру. Фото из открытых источников

Запуск миссии Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) состоялся согласно плану. Ракета Ariane 5 совершила плавный подъем, и космический корабль Juice начал свое путешествие в Юпитер. Это впервые Европейское космическое агентство будет исследовать спутники самой большой планеты в Солнечной системе.

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Основная цель миссии – три спутника Юпитера – Европа, Каллисто и Ганимед. Зонд Juice должен определить геологические, химические, физические и другие свойства спутников. Это исследование поможет ученым лучше понять процессы формирования и развития солнечной системы. Отдельной задачей миссии будет исследовать существование возможной внеземной жизни. Три спутника Юпитера были выбраны не случайно, ведь под их поверхностью могут находиться большие запасы воды.

Космический корабль Juice имеет вес 6 тонн и оснащен разнообразными исследовательскими инструментами: камеры, магнитометры, спектрометры, радиометры и другие. До своих объектов исследование Juice достанется не раньше, чем через восемь лет – ориентировано после июля 2031 года.

Интересно, что ракету украшает рисунок украинки Ярины Закалюжной, которая проводилась в 2021 году. На нем девушка нарисовала Землю, которая дарит Юпитеру космический корабль Juice на фоне радостных спутников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сигналы из космоса достигли Земли, а ученые удивлены этим открытием, ведь это дает шанс на существование жизни на других планетах.

Также "Комментарии" писали, что космическая компания, которая была одним из крупных конкурентов Илона Маска, объявила о своем банкротстве.