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Илон Маск со всех сторон показал космический корабль Starship (ВИДЕО)

В настоящее время SpaceX ожидает получение разрешения для первого орбитального запуска Starship

сегодня, 11:40
Автор:

Денис Подставной
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Известный американский предприниматель Илон Маск показал космическую ракету Starship на новом видео. Кадры были опубликованы на официальной странице миллиардера в социальной сети Twitter. 

Илон Маск со всех сторон показал космический корабль Starship (ВИДЕО)

Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал видеоролик, в котором со всех сторон показана башня  Launch and catch tower с роботизированными манипуляторами под названием "Мехазилла". Она будет "ловить" ракеты во время их посадки, а также устанавливать их в точное положение для дальнейших запусков. Также в ролике можно увидеть прототип космического корабля Starship 20. 

Сейчас он снят с ракеты носителя, так как в компании проводят испытания "Мехазиллы", разъединяя и устанавливая корабль на ракету. SpaceX ожидает получение разрешения для первого орбитального запуска корабля. 


Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал американское космическое ведомство NASA запечатлело звездную систему, которая пережила близкое взаимодействие с другой галактикой. По словам астрономов, после столкновения в этой области произошла волна образования новых звезд. 

Также сайт "Комментарии" писал ученые NASA увидели гигантскую "розетку" в космосе. Она является туманностью, что расположена в тысячах световых лет от Земли. Благодаря оборудованию рентгеновской обсерватории специалистам удалось найти множество новых звезд. 

Читайте также о том, что во Львове у 3-летнего ребёнка обнаружили огромного "чужого" в глазу. Ребёнок почувствовал дискомфорт в области глаза, а затем у него начало снижаться зрение. Лечение результатов не давало и медики прооперировали пациента. Отмечается, что то что хирурги увидели в операционной вызвало у них шок. 


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Источник: https://twitter.com/SpaceX/status/1495085522053705734
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