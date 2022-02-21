Илон Маск со всех сторон показал космический корабль Starship (ВИДЕО)

Известный американский предприниматель Илон Маск показал космическую ракету Starship на новом видео. Кадры были опубликованы на официальной странице миллиардера в социальной сети Twitter.

Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал видеоролик, в котором со всех сторон показана башня Launch and catch tower с роботизированными манипуляторами под названием "Мехазилла". Она будет "ловить" ракеты во время их посадки, а также устанавливать их в точное положение для дальнейших запусков. Также в ролике можно увидеть прототип космического корабля Starship 20.

Сейчас он снят с ракеты носителя, так как в компании проводят испытания "Мехазиллы", разъединяя и устанавливая корабль на ракету. SpaceX ожидает получение разрешения для первого орбитального запуска корабля.





Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал американское космическое ведомство NASA запечатлело звездную систему, которая пережила близкое взаимодействие с другой галактикой. По словам астрономов, после столкновения в этой области произошла волна образования новых звезд.

Также сайт "Комментарии" писал ученые NASA увидели гигантскую "розетку" в космосе. Она является туманностью, что расположена в тысячах световых лет от Земли. Благодаря оборудованию рентгеновской обсерватории специалистам удалось найти множество новых звезд.

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