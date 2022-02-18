Ученые NASA показали галактику, которая пережила космическое "ДТП": как она выглядит (ФОТО)

Ученые показали последствия столкновения двух галактик. Фотография была опубликована на официальной странице космического телескопа NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram.

Hubble. Фото: nasa.gov

Ученые рассказали, что галактические взаимодействия могут вызвать волны звездообразования и опубликовали фотографию, которая демонстрирует это.

На опубликованном снимке запечатлена галактика под названием NGC 4490. Эта спиральная галактика столкнулась с меньшей галактикой справа вверху (не видно на этом изображении).

Ученые считают, что эти две галактики уже пережили самое близкое столкновение и теперь идут разными путями.

На этом изображении NGC 4490 рентгеновские данные аппарата NASA Chandra (фиолетовые) объединены с оптическим изображением обсерватории NASA Hubble (красный, зеленый и синий).





Фото: X-ray: NASA/CXC/SAO; Optical: NASA/STScI.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что благодаря космической обсерватории исследователи наблюдают за удивительной космической туманностью. У этого объекта есть несколько имен и он находится на расстоянии тысяч световых лет от Земли. Специалисты рассказали, что в данной области находятся звезды, которым миллионы лет.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Лавров рассказал, какой документ Россия ждет от НАТО. Лавров, говоря о "гарантиях безопасности" заявил, что "понятия" должны соблюдаться на международном уровне.

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