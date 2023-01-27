Двигатель будущего прошел первые успешные испытания в NASA

Инженерам NASA удалось создать и опробовать первый полномасштабный вращающийся детонационный ракетный двигатель NASA (RDRE), который может стать будущим для космических полетов. Благодаря этому двигателю ракеты станут легче и потребляют меньше топлива. Всего три года назад была создана математическая модель такого двигателя, а в 2023 году космическое агентство смогло опробовать новый механизм. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NASA.

Взлет ракеты NASA. Фото из открытых источников

RDRE отличается от обычных ракетных двигателей тем, что создает тягу с помощью детонаций. Созданная конструкция способна производить больше энергии, но использовать меньше топлива, чем традиционные установки. По планам NASA этот двигатель можно будет использовать как для полетов человека в космос, так и для межпланетных путешествий в Марс или Луну.

Испытания, проходившие на полигоне Маршалла в штате Алабама, показали, что RDRE способен выдерживать экстремальное тепло и давление, создаваемое в процессе детонаций. Большинство деталей для вращающегося детонационного ракетного двигателя изготовлено на 3D-принтере. В первом испытании двигатель создал тягу в 4 тыс. фунтов, во время последующих тестов ученые ожидают увеличить тягу до 10 тыс. фунтов.

"Эта успешная демонстрация приближает технологию использования с будущими летательными аппаратами, позволяя NASA и коммерческому космосу перемещать больше полезного груза и массы в дальний космос, что является важным компонентом для более устойчивого исследования космоса", — уверяют в NASA.

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