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Двигатель будущего прошел первые успешные испытания в NASA

Новый двигатель для космических путешествий производит больше энергии и позволит совершать полеты до Марса и Луны.

сегодня, 17:59
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Автор:

Slava Kot

Инженерам NASA удалось создать и опробовать первый полномасштабный вращающийся детонационный ракетный двигатель NASA (RDRE), который может стать будущим для космических полетов. Благодаря этому двигателю ракеты станут легче и потребляют меньше топлива. Всего три года назад была создана математическая модель такого двигателя, а в 2023 году космическое агентство смогло опробовать новый механизм. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NASA.

Двигатель будущего прошел первые успешные испытания в NASA

Взлет ракеты NASA. Фото из открытых источников

RDRE отличается от обычных ракетных двигателей тем, что создает тягу с помощью детонаций. Созданная конструкция способна производить больше энергии, но использовать меньше топлива, чем традиционные установки. По планам NASA этот двигатель можно будет использовать как для полетов человека в космос, так и для межпланетных путешествий в Марс или Луну.

Испытания, проходившие на полигоне Маршалла в штате Алабама, показали, что RDRE способен выдерживать экстремальное тепло и давление, создаваемое в процессе детонаций. Большинство деталей для вращающегося детонационного ракетного двигателя изготовлено на 3D-принтере. В первом испытании двигатель создал тягу в 4 тыс. фунтов, во время последующих тестов ученые ожидают увеличить тягу до 10 тыс. фунтов.

"Эта успешная демонстрация приближает технологию использования с будущими летательными аппаратами, позволяя NASA и коммерческому космосу перемещать больше полезного груза и массы в дальний космос, что является важным компонентом для более устойчивого исследования космоса", — уверяют в NASA.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в российский космический корабль "Союз" попал метеорит.

Также "Комментарии" писали, что на создание сервиса поиска изображений Google Images разработчиков вдохновило платье Дженнифер Лопес.



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Источник: https://www.nasa.gov/centers/marshall/feature/nasa-validates-revolutionary-propulsion-design-for-deep-space-missions/
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