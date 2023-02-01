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Человечество впервые отправляет искусственный интеллект на Луну

Луноход ОАЭ Rashid впервые опробует систему искусственного интеллекта на Луне.

сегодня, 18:00
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Автор:

Slava Kot

Построенный в Объединенных Арабских Эмиратах луноход Rashid оснащен канадской системой машинного обучения на основе искусственного интеллекта. Это впервые искусственный интеллект покидает Землю и отправляется на Луну. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Space.

Человечество впервые отправляет искусственный интеллект на Луну

Человечество отправит искусственный интеллект на Луну. Фото из открытых источников


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Луноход Rashid был запущен 11 декабря 2022 с помощью ракеты SpaceX. Ожидается, что посадочный модуль достигнет Луны в апреле этого года. Система искусственного интеллекта будет использовать алгоритмы для идентификаций геологических особенностей на поверхности луны на основе изображений сделанных марсоходом.

Генеральный директор Mission Control Space Services Юэн Рейд считает, что использование искусственного интеллекта поможет ускорить и улучшить работу ученых. ИИ сэкономит много трафика, ведь на Землю будут присылать те материалы, которые, по мнению искусственного интеллекта, наиболее необходимы для изучения.

"Мы видим огромные возможности для развертывания искусственного интеллекта на грани, в космосе", — сказал Рейд и добавил, что "искусственный интеллект станет важным инструментом принятия решений для космического корабля".

Луноход Rashid будет выполнять свою миссию всего один лунный день, то есть 14,5 земных суток.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что жители Украины могут в начале февраля в ночном небе наблюдать за зеленой кометой, пролетающей раз в 50 тыс. лет.

Также "Комментарии" писали об опубликованном изображении NASA с Марса, напоминающего медведя. Фото вызвало сразу много теорий, опровергнутых космическим агентством.



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Источник: https://www.space.com/moon-artificial-intelligence-system-first-solar-system
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