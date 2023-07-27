Бывший офицер Пентагона заявил, что США контактировали с НЛО и скрывают эту информацию

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Slava Kot
Бывший офицер разведки США и член команды Пентагона по НЛО (AARO) Дэвид Груш во время слушаний перед Конгрессом заявил, что США владеют внеземными технологиями и что американские власти скрывали этот факт десятилетиями. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание AP.
Дэвид Груш в Конгрессе США. Фото из открытых источников
Дэвид Груш под присягой свидетельствовал на слушании в подкомитете по надзору Палаты представителей. По его словам, Соединенные Штаты с 1930-х годов владеют технологиями внеземного происхождения, а также инопланетными телами, и с тех пор ведут кампанию дезинформации, чтобы отрицать их существование.
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Дэвид Груш сказал, что в США есть невредимые целые транспортные средства, а также власти десятилетиями проводят программу "обратного проектирования", пытаясь воспроизвести инопланетные технологии. Груш должен был собрать эти знания в рамках своей работы в команде Пентагона, опросив десятки свидетелей, имевших контакт с НЛО. Груш предположил, что руководитель программы AARO Шон Киркпатрик, выступавший в Конгрессе на предварительных слушаниях, говорил неправду, утверждая, что у него нет достоверных доказательств существования внеземных технологий.
Кроме Груша, ранее выдвинувшего подобные теории, на слушаниях также выступили двое бывших военных летчиков Райан Грейвс и Дэвид Фравор. Они рассказывали о своем опыте работы с неузнаваемыми объектами в воздухе, которые, казалось, противоречили законам физики.
Все трое свидетелей считают, что неопознанные объекты изучают военный потенциал США, интересуются ядерными установками и потенциально представляют угрозу людям. В то же время они скептически относились к возможности того, что неизвестные объекты принадлежат другим странам из-за их возможностей, которые, казалось, противоречат законам физики.
Республиканка Анна Паулина Луна, ранее бывшая военным летчиком, заявила, что состоялось первое слушание такого рода в Конгрессе, и она надеется, что в будущем "услышит больше людей, которые имели личный опыт, а не бюрократов Пентагона, которые блокируют расследование".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Пентагоне выдвинули теорию о кораблях пришельцев.
Также "Комментарии" писали, что украинская обсерватория обнаружила над Киевом чрезвычайно большое количество НЛО.
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