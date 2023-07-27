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Бывший офицер Пентагона заявил, что США контактировали с НЛО и скрывают эту информацию

Бывший представитель отделения Пентагона по решению аномалий (AARO) показал перед Конгрессом, что США имели контакты с НЛО и исследуют эти объекты.

сегодня, 14:40
Автор:
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Slava Kot
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Бывший офицер разведки США и член команды Пентагона по НЛО (AARO) Дэвид Груш во время слушаний перед Конгрессом заявил, что США владеют внеземными технологиями и что американские власти скрывали этот факт десятилетиями. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание AP.

Бывший офицер Пентагона заявил, что США контактировали с НЛО и скрывают эту информацию

Дэвид Груш в Конгрессе США. Фото из открытых источников

Дэвид Груш под присягой свидетельствовал на слушании в подкомитете по надзору Палаты представителей. По его словам, Соединенные Штаты с 1930-х годов владеют технологиями внеземного происхождения, а также инопланетными телами, и с тех пор ведут кампанию дезинформации, чтобы отрицать их существование.


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Дэвид Груш сказал, что в США есть невредимые целые транспортные средства, а также власти десятилетиями проводят программу "обратного проектирования", пытаясь воспроизвести инопланетные технологии. Груш должен был собрать эти знания в рамках своей работы в команде Пентагона, опросив десятки свидетелей, имевших контакт с НЛО. Груш предположил, что руководитель программы AARO Шон Киркпатрик, выступавший в Конгрессе на предварительных слушаниях, говорил неправду, утверждая, что у него нет достоверных доказательств существования внеземных технологий.

Кроме Груша, ранее выдвинувшего подобные теории, на слушаниях также выступили двое бывших военных летчиков Райан Грейвс и Дэвид Фравор. Они рассказывали о своем опыте работы с неузнаваемыми объектами в воздухе, которые, казалось, противоречили законам физики.

"Технология, которую мы имели, была гораздо лучше, чем любая другая. Мы говорим о том, что могло выйти в космос, улететь куда-то и снизиться в считанные секунды", – сказал пилот и добавил, что инцидент никогда не расследовался.

Все трое свидетелей считают, что неопознанные объекты изучают военный потенциал США, интересуются ядерными установками и потенциально представляют угрозу людям. В то же время они скептически относились к возможности того, что неизвестные объекты принадлежат другим странам из-за их возможностей, которые, казалось, противоречат законам физики.

"Я призываю наших военных и руководителей разведки предоставить американскому народу больше информации", — сказал демократ Дастин Московиц, сказавший, что Пентагон знает больше о непонятных явлениях, чем публично заявляет.

Республиканка Анна Паулина Луна, ранее бывшая военным летчиком, заявила, что состоялось первое слушание такого рода в Конгрессе, и она надеется, что в будущем "услышит больше людей, которые имели личный опыт, а не бюрократов Пентагона, которые блокируют расследование".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Пентагоне выдвинули теорию о кораблях пришельцев.  

Также "Комментарии" писали, что украинская обсерватория обнаружила над Киевом чрезвычайно большое количество НЛО.



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Источник: https://apnews.com/article/ufos-uaps-congress-whistleblower-spy-aliens-ba8a8cfba353d7b9de29c3d906a69ba7
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