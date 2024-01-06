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Будущее уже настало: первый частный корабль готовится отправиться к Луне

Старт запланирован на 2:18 утра понедельника по местному времени

сегодня, 10:54
Автор:
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Кравцев Сергей
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Компания United Launch Alliance (ULA) 5 января доставила свою ракету Vulcan Centaur на космический стартовый комплекс-41 на базе космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Space.com. 

Будущее уже настало: первый частный корабль готовится отправиться к Луне

Ракета Vulcan Centaur. Фото: ULA

Отмечается, что старт ракеты запланирован на 8 января и выведет в космос первый частный посадочный модуль на Луну.

Взлет запланирован на 2:18 утра понедельника по местному времени (09:18 по Киеву). Ракета Vulcan Centaur высотой 62 метра заменит ракеты ULA Atlas V и Delta IV, которые в последние несколько десятилетий отправляли в небо много полезных грузов.

Груз этой миссии – Peregrine, роботизированный посадочный модуль, построенный питтсбургской компанией Astrobotic. Его посадка планируется на февраль, успех миссии будет историческим – ни одно частное судно никогда не совершало посадку на Луну.

Peregrine полетит по программе NASA Commercial Lunar Payload Services, цель которой – проложить путь для миссий астронавтов Artemis. Частный посадочный модуль несет различные научные грузы, предоставленные NASA и немецким космическим агентством DLR.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Индия провела успешный запуск беспилотного космического аппарата Chandrayaan-3 в сторону Луны. Кадры пуска из Космического центра имени Сатиша Дхавана в штате Андхра-Прадеш распространила Индийская организация космических исследований (ISRO). Chandrayaan-3, что в переводе с санскрита означает "лунный автомобиль", предназначен для исследования малоизученной южной стороны Луны.




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Источник: https://www.space.com/vulcan-centaur-arrives-launch-pad-photos
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