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Главная Новости HI-tech космос Что-то пошло не так: российская космическая станция "Луна-25" разбилась о поверхность Луны
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Что-то пошло не так: российская космическая станция "Луна-25" разбилась о поверхность Луны

Космический аппарат, который должен был вернуть россиян на Луну, впервые за почти 50 лет разбился о поверхность спутника Земли.

сегодня, 12:12
Автор:
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Slava Kot
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Российская Федерация пыталась впервые за почти полвека возобновить программу "Луна". 11 августа россияне запустили космическую станцию "Луна-25", однако уже 20 августа российский аппарат разбился на поверхности Луны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Что-то пошло не так: российская космическая станция "Луна-25" разбилась о поверхность Луны

Российская космическая станция "Луна-25" разбилась о поверхность Луны

Как сообщает российское космическое агентство "Роскосмос", связь с автоматической станцией "Луна-25" исчезла и по расчетам аппарат перешел на другую орбиту и врезался о поверхность Луны.


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"Роскосмос" сообщил, что 19 августа должен был произойти импульс, который вывел бы российский аппарат на необходимую орбиту для посадки на спутник Земли, однако связь была утрачена, а попытки ее восстановить 19 и 20 августа не дали результатов. Российское агентство заявило, что создаст специальную комиссию для выяснения причин провала миссии.

В СМИ также попала информация, что "Роскосмос" призвал в Кремле запретить критическое освещение программы "Луна-25", которую планировали последние 15 лет.

Напомним, что Россия последний раз запускала аппарат "Луна-24" в 1976 году. Новый проект под заглавием "Луна-25" обширно освещался русскими СМИ, как огромное возвращение России на Луну и являлся частью пропаганды РФ относительно величия страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне эвакуировали деревню на Дальнем Востоке РФ из-за запуска космической станции "Луна-25".

Также "Комментарии" писали, что астрономы нашли космический объект, который вращается вокруг белого карлика и имеет температуру выше чем на поверхности Солнца. Температура этой планеты на 2 тысячи градусов превосходит температуру нашей звезды.



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Источник: https://t.me/tass_agency/206029
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