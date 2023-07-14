Страна-гигант отправила в космос "лунный автомобиль"

Индия в пятницу, 14 июля, провела успешный запуск беспилотного космического аппарата Chandrayaan-3 в сторону Луны. Об этом сообщают "Комментарии".

Индийская космическая программа сделала еще один шаг к Луне

Кадры пуска из Космического центра имени Сатиша Дхавана в штате Андхра-Прадеш распространила Индийская организация космических исследований (ISRO). Chandrayaan-3, что в переводе с санскрита означает "лунный автомобиль", предназначен для исследования малоизученной южной стороны Луны. Но сначала ему необходимо осуществить успешную посадку на поверхность спутника Земли. Ранее такое удавалось только Китаю, Советскому Союзу и США, передает DW.

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Ожидается, что Chandrayaan-3 попытается прилуниться 23 или 24 августа. Первая попытка была неудачной. В 2019 году посадочный модуль аппарата Chandrayaan-2 упал на поверхность спутника Земли. По информации ISRO, озвученной в парламенте страны, во время сближения с Луной возникли проблемы с тормозной системой. Ранее у Индии уже была другая миссия к Луне: первый лунный зонд Chandrayaan-1 был запущен в 2008 году и совершил орбитальный полет к Луне без посадки на нее.

Индийская космическая программа существует с 1960-х годов. Изначально основное внимание уделялось выводу в космос спутников.

Напомним, что население Индии по состоянию на март 2022 года составляет 1 415 320 083 человек. По данным ЦРУ, численность населения составляет 1 339 330 514 человек по состоянию на июль 2021 года. По данным World Population Review, на 18 января 2023 года, население Индии выросло ещё больше и составило 1,423 миллиарда человек. По сообщению аналитиков издания Bloomberg, население Индии уже превысило население Китая на 5 млн человек. По оценке исследовательской платформы Macrotrends, показатель также составляет 1,423 миллиарда человек. По оценке (WPR), Индия станет самой большой по населению страной мира к 2030 году.

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