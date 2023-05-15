Астрономы зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

Команда астрономов во главе с астрофизиками из Саутгемптонского университета зафиксировала самый большой сегодня взрыв во Вселенной. Взрыв был в десять раз мощнее самого яркого сверхнового и, вероятно, был вызван черной дырой, разорвавшей космический объект. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Space.

Черная дыра поглощает пылевое звездное облако

Взрыв, получивший название AT2021lwx, был зафиксирован в 2020 году Центром переходных процессов Цвики в Калифорнии. Однако этот тип данных не анализируется людьми на постоянной основе, поскольку из-за объема собранной информации это невозможно. Лишь спустя годы наиболее интересные аномалии улавливаются аналитическими алгоритмами. Так случилось и с самым большим взрывом в истории.

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"Мы встретили это случайно, поскольку это было обозначено нашим алгоритмом поиска, когда мы искали тип сверхновой", — сказал научный сотрудник Саутгемптонского университета Филипп Вайзман.

Далее вспышка AT2021lwx была зафиксирована ATLAS на Гавайях, это система последнего оповещения о столкновении с астероидами на Земле. Инструмент, который каждый день используют для обнаружения астероидов, направляющихся к Земле, заметил огромную вспышку. Астрономы направили свои телескопы на назначенное место и приступили к исследованиям. Оказалось, что астрономы стали свидетелями величайшего известного взрыва в космосе. Событие было в 10 раз ярче самого яркого сверхнового и втрое мощнее самого большого зафиксированного взрыва.

Единственная вещь в известной Вселенной, которая столь же яркая, как AT2021lwx, – это сверхмассивные черные дыры. Когда эти "монстры" питаются звездными газами, падающими в них на высоких скоростях, они могут испускать невероятно яркие излучения, известные как квазары. Хотя существуют другие возможные объяснения большого взрыва, астрономы предпочитают объяснять, согласно которому чрезвычайно большое облако газообразного водорода попала на орбиту вокруг черной дыры и была засосана в нее.

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