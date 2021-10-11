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Астронавт на МКС запечатлел редкое атмосферное явление: как оно выглядит (ФОТО)

Подобное явление видели всего несколько пилотов несколько десятков лет назад

сегодня, 13:40
Автор:

Денис Подставной

Космонавты запечатлели редкое явление в атмосфере Земли. Об этом сообщает издание Sciencealert.

Астронавт на МКС запечатлел редкое атмосферное явление: как оно выглядит (ФОТО)

МКС. Фото из открытых источников

Фотографию сделал французский астронавт Томас Песке с борта Международной космической станции (МКС). С помощью замедленной съемки ему удалось запечатлеть мощную синюю вспышку.

Как стало известно, на снимке можно увидеть явление под названием "кратковременное свечение". Эти свечения еще называют верхнеатмосферными или ионосферными молниями. Сообщается, что они появляются во время грозы, но намного выше в атмосфере. 

Данное явление сложно запечатлеть с земли так как оно находится высоко в атмосфере и его закрывают грозовые облака. Кроме того, оно длится от нескольких миллисекунд до нескольких секунд. 

Как отметил астронавт в своем посте с фотографией, "подобное явление видели всего несколько пилотов несколько десятков лет назад и ученые были не уверены существуют ли эти молнии на самом деле".

Астронавт на МКС запечатлел редкое атмосферное явление: как оно выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: ESA

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что Hubble зафиксировал быстрые изменения вокруг новой звезды Как рассказали ученые космические масштабы времени могут быть очень длинными, однако небесные объекты на этой фотографии изменились за относительно короткий промежуток времени.

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что NASA планирует запустить космический аппарат для столкновения с астероидом. Зонд ведомства должен будет столкнуться с небесным телом на скорости более 20 тысяч километров в час. После удара орбита астероида должна изменится. Таким образом ученые протестируют свою систему защиты Земли. 


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Источник: https://www.sciencealert.com/what-the-heck-is-this-luminous-event-captured-in-a-photo-from-the-international-space-station
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