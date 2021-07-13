Астронавт на МКС загадала загадку для землян: сможете решить? (ФОТО)

Космонавты на Международной космической станции начали выращивать перец. Об этом сообщает астронавт американского ведомства NASA Меган Макартур на своей странице в социальной сети Twitter.

Астронавты на МКС будут выращивать перец. Фото из открытых источников

Меган сообщила, что со вчерашнего дня на МКС начался эксперимент под названием "Plant Habitat-04". Впервые астрономы будут заниматся выращиванием пера в условиях космоса.

Также она отметила, что выращивание перца будет трудной задачей, потому что она состоит из длинных циклов прорастания и роста.

"Однако, это отличный источник витамина С и приправа!", — пишет астронавт.

Меган не уточнила, какой именно сорт перца планируется выращивать на Международной космической станции, однако она опубликовала фотографию, на которой запечатлена наша планета и предложила читателям в социальной сети отгадать, каким именно будет этот перец.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что китайские ученые преступили к изучению образцов грунта лунной поверхности. Данные образцы были доставлены на нашу планету в результате космической миссии "Чанъэ-5" в декабре прошлого года. Также в агеннтсвте CNSA заявили, что готовы к международному сотрудничеству в изучении образцов грунта со спутника. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что международная группа ученых обнаружила звезду необычной формы. Она является частью двойной системы, которая в будущем может образовать свехновую звезду. Данное небесное тело находится на расстоянии полутора тысяч световых лет от нашей планеты и оно меняет свою форму из-за того, что рядом с ней находится более массивная звезда. Ученые показали визуализацию данной звезды. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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