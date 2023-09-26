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Аппарат NASA сфотографировал большой космический «вареник»

Вокруг Сатурна вращается спутник необычной формы, напоминающий вареник.

сегодня, 14:55
Автор:
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Slava Kot
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Во время полета в 2017 году космический аппарат "Кассини" сделал несколько фотографий спутника Сатурна под названием Пан. Этот спутник имеет не типичную форму для космических объектов и похож на большой космический "вареник".

Аппарат NASA сфотографировал большой космический «вареник»

Спутник Сатурна Пан похож по форме на вареник. Фото: NASA

Спутник Пан был обнаружен в 1990 году исследователем НАСА Марком Шоулотером посредством анализа старых фотографий из зонда "Ваяджер-2", которые датировались 1981 годом. Впоследствии, в 2017 году мимо спутника Сатурна пролетела автоматическая космическая станция "Кассини", сделавшая более четкие изображения Пана. Оказалось, что объект похож на вареник.


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"Равиоли, вареник, эмпанада... Что вы видите? Нет неправильных ответов", — пишет NASA в своем Instagram о форме спутника Сатурна.

"Кассини" получил два черно-белых изображения Пана. Слева фото сделано с горы спутника, в то время как правая фотография показывает вид из нижней части Пана. Спутник имеет характерный плоский гребень вдоль экватора. Ученые предполагают, что причудливая форма спутника Пан была образована из-за столкновения с другими объектами, которые впоследствии слились и образовали космический объект.

Пан вращается вокруг Сатурна всего за 13,8 часа, его средний радиус около 14 км. Таким образом вблизи Сатурна вращается большой космический "вареник" протяженностью 28 км.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в пустыне Юта приземлилась капсула NASA с образцами астероида, который может уничтожить Землю.

Также "Комментарии" писали об известном астрофизике, который рассказал, что нашел в Тихом океане первые объекты, прибывшие на нашу планету из-за пределов Солнечной системы.



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Источник: https://www.instagram.com/p/CxoWBD_pFhM/
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