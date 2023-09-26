Аппарат NASA сфотографировал большой космический «вареник»

Во время полета в 2017 году космический аппарат "Кассини" сделал несколько фотографий спутника Сатурна под названием Пан. Этот спутник имеет не типичную форму для космических объектов и похож на большой космический "вареник".

Спутник Сатурна Пан похож по форме на вареник. Фото: NASA

Спутник Пан был обнаружен в 1990 году исследователем НАСА Марком Шоулотером посредством анализа старых фотографий из зонда "Ваяджер-2", которые датировались 1981 годом. Впоследствии, в 2017 году мимо спутника Сатурна пролетела автоматическая космическая станция "Кассини", сделавшая более четкие изображения Пана. Оказалось, что объект похож на вареник.

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"Равиоли, вареник, эмпанада... Что вы видите? Нет неправильных ответов", — пишет NASA в своем Instagram о форме спутника Сатурна.

"Кассини" получил два черно-белых изображения Пана. Слева фото сделано с горы спутника, в то время как правая фотография показывает вид из нижней части Пана. Спутник имеет характерный плоский гребень вдоль экватора. Ученые предполагают, что причудливая форма спутника Пан была образована из-за столкновения с другими объектами, которые впоследствии слились и образовали космический объект.



Пан вращается вокруг Сатурна всего за 13,8 часа, его средний радиус около 14 км. Таким образом вблизи Сатурна вращается большой космический "вареник" протяженностью 28 км.

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