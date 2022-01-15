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Аппарат NASA "поймал бабочку" в космосе: как она выглядит (ФОТО)

Туманность Бабочка находится в созвездии Скорпиона

сегодня, 21:10
Автор:

Денис Подставной
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Астрономы показали фотографию удивительно-красивого космического объекта. Снимок был опубликован на официальной странице космической ренгеновской обсерватории NASA Chandra в социальной сети Twitter. 

Аппарат NASA "поймал бабочку" в космосе: как она выглядит (ФОТО)

Звездное небо. Фото: Pixabay

Ученые рассказали, что получить фотографии уникальной туманности им удалось благодаря обсерватории Chandra, которая используется для исследований космических объектов в рентгеновском диапазоне. 

Астрономы отметили, что "крылья" туманности Бабочка могут показаться покрытыми снегом и льдом на этом изображении, но внешний вид может быть обманчивым. На самом деле они представляют собой раскаленные области газа с температурой выше 20 000 °C, которые движутся со скоростью более 950 000 километров в час.

Для справки: туманность Бабочка находится в созвездии Скорпиона. Впервые её обнаружил телескоп Hubble. 

Аппарат NASA ”поймал бабочку” в космосе: как она выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: twitter.com/chandraxray

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что NASA показало, как выглядит галактика, пережившая один из самых сильных взрывов. По словам специалистов, этот объект только на первый взгляд выглядит абсолютно спокойным, однако он уже успел пережить одно из самых опасных явлений, которые могут происходить во Вселенной. О том, что произошло в это системе и как она выглядит, читайте в нашем материале. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что ученым удалось зафиксировать мощнейший взрыв, нового класса космических явлений. Такие события получили названия "Корова" и происходят очень редко. За всё время наблюдений было обнаружено только пять таких случаев. Благодаря новым исследованиям специалисты могут больше узнать о их природе. 


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Источник: https://twitter.com/chandraxray?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1481650041961938959%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fprm.ua%2Fteleskop-nasa-pokazav-foto-planetarnoi-tumannosti%2F
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