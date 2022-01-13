Самая яркая: ученые обнаружили и показали космическую "корову" (ФОТО)

Астрономы обнаружили самую яркую сверхновую "Корову", когда-либо наблюдаемую в рентгеновских лучах. Об этом пишет издание Space.

Звездное небо. Фото: Pixabay

Как сообщается в материале, открытие самой яркой сверхновой "Коровы" дает новое доказательство того, что недавно обнаруженное явление может быть вызвано появляющейся черной дырой или нейтронной звездой.

Сверхновые коровы — это новый подкласс взрывных событий, которые происходят, когда гигантские звезды достигают конца своей жизни. У них заканчивается топливо, а затем они разрушаются, вызывая мощные взрывы. В зависимости от исходного размера звезды взрыв может породить либо черную дыру, либо нейтронную звезду. Это одни из самых ярких событий, которые можно наблюдать во Вселенной, и события класса "Корова" особенно ярки, даже ярче, чем обычная сверхновая.

Ученые считают, что отличительной особенностью "Коров" является активность черной дыры или нейтронной звезды в их центре. В обычных сверхновых они кажутся совершенно неактивными и окутаны материалом, выброшенным взрывом.

Первая такая сверхновая, названная AT2018cow, была обнаружена в 2018 году, и в видимом диапазоне она сияла в 10 раз ярче, чем типичная сверхновая. Хотя взрыв был невероятно ярким, он быстро исчез.

Для справки: обозначение класса "Корова" происходит от случайно сгенерированного имени, данного событию.

Недавно обнаруженное событие "Корова", заметили в июле 2020 года. Оно получило название AT2020mrf. Это была всего лишь пятая сверхновая класса Коровы, обнаруженная с 2018 года, и первая, обнаруженная в рентгеновском, а не в видимом диапазоне.

По данным ученых AT2020mrf в 20 раз ярче по сравнению с AT2018cow. В настоящее время данная сверхновая является самой яркой среди всех сверхновых этого типа.

Фото: Bill Saxton, NRAO/AUI/NSF

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