NASA показало, как выглядит галактика, пережившая один из самых сильных взрывов (ФОТО)

Астрономы показали галактику, в которой произошло одно из самых сильных известных астрономических явлений. Снимок был опубликован на официальной странице космической обсерватории NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram.

Hubble. Фото: nasa.gov

Благодаря оборудованию космического телескопа Hubble ученые получили изображение спиральной галактики под названием NGC 976. Она расположена на расстоянии 150 миллионов световых лет в созвездии Овна.

Отмечается, что Несмотря на свой спокойный вид, NGC 976 стала домом для одного из самых сильных и известных астрономических явлений - взрыва сверхновой.

Одновременно с тем как сверхновые означают смерть массивных звезд, они также несут ответственность за создание тяжелых элементов, которые включаются в более поздние поколения звезд и планет.

Кроме того, сверхновые звезды могут помочь астрономам измерить расстояние до далеких галактик. Количество энергии, выбрасываемой в космос некоторыми взрывами сверхновых, очень однородно, что позволяет исследователям оценивать их расстояния, основываясь на том, насколько яркими они кажутся при наблюдении с Земли.

Фото: ESA/Hubble & NASA, D. Jones, A. Riess et al.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что ученые обнаружили загадочный объект в космосе. Он имеет размеры в несколько раз больше Земли и находится на расстоянии около пяти тысяч световых лет от нашего дома. Небесно тело является естественным спутником газовой экзопланеты.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что согласно подсчетам ученых прошлый год стал одним из самых жарких в истории. Они отметили, что такое повышение температуры суши и воды влечет за собой образование стихийных бедствий, таких как штормы, которые уносят жизни людей по всей планете.

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