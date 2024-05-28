Американская компания планирует доставку товаров из космоса: в любую точку планеты за 90 минут

Американская частная компания Sierra Space хочет производить доставку из космоса. Таким образом, груз может быть отправлен в любую точку планеты за 90 минут.



Космическая доставка. Фото из открытых источников

Sierra Space работает над орбитальным кораблем Sierra Space Ghost, который хранил бы груз в космосе и при необходимости мог бы доставить его в любое место на Земле. Авторы проекта объясняют, что таким образом могут быстро отправлять посылки в места гуманитарного кризиса или на линию фронта, чтобы обеспечить людей необходимыми ресурсами.

Согласно концепции Sierra Space Ghost корабль загружался бы определенным грузом, в том числе наборами для выживания, едой, оружием, надувными лодками и другими средствами, а затем выводился на орбиту. Корабль мог бы находиться на орбите планеты до пяти лет с грузом до 750 кг.

В случае необходимости корабль Sierra Space Ghost выводили бы с орбиты и направляли посылку в необходимое место. При вхождении в атмосферу тепловой щит должен защитить груз, а навигация корабля позволила бы скорректировать доставку в радиусе 100 м от запланированного места. Таким образом, доставка из космоса могла бы отправить посылку в любую точку планеты за 90 мин.

Американская компания имеет долгосрочное видение. Sierra Space считают, что их корабль может в будущем совершить революцию в транспорте, в частности по перевозке частных грузов.

Sierra Space в феврале 2024 года провела первые испытания сброса груза, однако точной даты запуска корабля Ghost компания еще не объявила.

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