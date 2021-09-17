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Денис Подставной
Hubble. Фото из открытых источников.
Ученые показали, как звучит звёздное скопление. Видео было опубликовано на официальной странице космической обсерватории Hubble в социальной сети Instagram.
На снимке можно увидеть звёздное скопление под названием Вестерлунл 2. Данный космический объект полон молодых звезд возрастом от одного до двух миллионов лет. Вестерлунд 2 находится примерно в 20 000 световых лет от нас.
Ученые объяснили, что более яркий свет соответствует более громкому звуку, а высота нот указывает вертикальное положение источников на изображении с более высокими тонами по направлению к верхней части изображения.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ученые показали, как выглядит "водоворот" в космосе. Данный завораживающий космический объект является спиральной галактикой, которая расположена в десятках миллионов световых лет от Земли. На опубликованном видео можно увидеть различные звёзды расположенные по всей галактике.
Также "Комментарии" информировали о том, что специалисты запечатлели сразу несколько галактик на одной фотографии. Они находятся на расстоянии сотен миллионов световых лет от нас. В них образуются новые звезды. Также на изображении можно увидеть несколько ярких звезд, которые расположены в нашей галактике. Снимок был получен благодаря космическому телескопу.
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