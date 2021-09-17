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Главная Новости IT роботы Ученые показали, как звучит звёздное скопление (ВИДЕО)
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Ученые показали, как звучит звёздное скопление (ВИДЕО)

С помощью космической обсерватории ученые запечатлели звёздное скопление Вестерлунд 2

сегодня, 11:41
Автор:

Денис Подставной

Ученые показали, как звучит звёздное скопление (ВИДЕО)

Hubble. Фото из открытых источников.

Ученые показали, как звучит звёздное скопление. Видео было опубликовано на официальной странице космической обсерватории Hubble в социальной сети Instagram.

На снимке можно увидеть звёздное скопление под названием Вестерлунл 2. Данный космический объект полон молодых звезд возрастом от одного до двух миллионов лет. Вестерлунд 2 находится примерно в 20 000 световых лет от нас.

Посредством обработки ультразвуком мы можем интерпретировать информацию с этого прекрасного изображения совершенно по-новому ... данные Hubble и  NASA Chandra представлены в звуке!, — сообщается в описании под роликом. 

Ученые объяснили, что более яркий свет соответствует более громкому звуку, а высота нот указывает вертикальное положение источников на изображении с более высокими тонами по направлению к верхней части изображения.

Ранее  "Комментарии" сообщали о том, что ученые показали, как выглядит "водоворот" в космосе. Данный завораживающий космический объект является спиральной галактикой, которая расположена в десятках миллионов световых лет от Земли. На опубликованном видео можно увидеть различные звёзды расположенные по всей галактике. 

Также  "Комментарии" информировали о том, что специалисты запечатлели сразу несколько галактик на одной фотографии. Они находятся на расстоянии сотен миллионов световых лет от нас. В них образуются новые звезды. Также на изображении можно увидеть несколько ярких звезд, которые расположены в нашей галактике. Снимок был получен благодаря космическому телескопу. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CT5JrE0BWRR/
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