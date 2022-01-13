Вышло важное обновление iOS: Apple исправила опасную уязвимость iPhone

Американская компания Apple выпустила новое обновление для своей операционной системы iOS и iPadOS. Об этом сообщает издание IXBT.

iPhone. Фото из открытых источников

Новый апдейт для мобильных устройств Apple получил номер 15.2.1. Cогласно примечаниям к новой версии операционки, 15.2.1 устранит ошибку из-за которой в приложении "Сообщения" могли не загружаться фотографии, отправленные, как ссылка в iCloud. Также разработчики устранили баг из-за которого приложения для CarPlay могли не отвечать на ввод.

Кроме того, iOS и iPadOS 15.2.1. исправляет серьёзную уязвимость в HomeKit. С помощью специальной уловки она позволяла отправлять любой смартфон или планшет от Apple в бесконечный цикл перезагрузки. Из-за этого устройство фактически переставало работать. Впервые уязвимость была выявлена еще в прошлом году.

Новинка уже доступна для всех поддерживающих её устройств. Чтобы загрузить обновление, нужно перейти в "Настройки" и в разделе "Основные" выбрать "Обновление ПО".

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что разработчики популярной социальной сети Instagram готовят новое обновление. По информации инсайдеров, вскоре пользователям может стать доступна возможность для редактирования сетки профиля. Это означает, что публикации в профиле можно будет отображать не только в хронологическом порядке, а в любом, в котором захочет владелец аккаунта.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что ученые нашли планету уникальной формы. Само по себе небесное тело напоминает наш Юпитер, однако имеет формы, похожую на мячик для регби. Специалисты уже назвали возможную причину для этого, однако продолжают исследовать мир.

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