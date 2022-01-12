Изменить порядок публикаций в профиле: Instagram готовит ожидаемую многими функцию

Команда популярной социальной сети Instagram может добавить новую функцию в своё приложение. Об этом пишет издание Еsquire, ссылаясь на слова разработчика мобильных приложений.

Instagram - фото из открытых источников

Как указывается в материале, в Instagram могут добавить ожидаемую многими пользователями возможность, а именно редактирование сетки профиля. Благодаря нововведению можно будет менять местами публикации.

По словам инсайдера, новинка еще находится на стадии разработки. Сообщается, что после обновления функционала приложения изменить порядок своих публикаций можно будет в настройках профиля.

Для справки: в настоящее время все публикации отображаются в профиле пользователя в хронологическом порядке.

СМИ передает, что пользователи также смогут закреплять свои посты в верхней части сетки.

Кроме того, в будущих обновлениях разработчики могут разрешить удалять аккаунты прямо из приложения, а также добавят возможность добавлять в сторис новые стикеры с реакциями.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в американском штате Калифорния двух полицейских уволили после того, как они не прибыли на вызов. Как оказалось, в это время копы занимались ловлей редкого покемона в популярном мобильном приложении. Это стало известно после просмотра видео с камеры, которая была установлена в служебном автомобиле.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что новые модели смартфонов от американской компании Apple могут подорожать. Инсайдеры рассказали, что повышение стартовой цены может обойти только базовую модель iPhone 14. Причиной этого называют, множественные изменения в дизайне и характеристиках новинки.

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