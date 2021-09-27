В Сети заговорили о выходе iPhone14: каким он будет

Только недавно состоялась презентация новенького смартфона от компании Apple iPhone 13, как в Сети уже появилась информация о выходе следующей модели, которая будет якобы полностью отличаться дизайном. Об этом написал обозреватель Марк Гурман в блоге в Bloomberg, передает УНИАН.

Аpple - фото из открытых источников

По данным эксперта, в iPhone 14 ожидается полный редизайн. Кроме того, Гурман отметил, что специалисты компании работают над масштабными изменениями в работе смартфона.

Обозреватель добавил, что уже в 2022 году пользователи и поклонники "яблочных" устройств увидят абсолютно новые iPhone начального и профессионального уровня.

В издании отметили, что поколение iPhone 13 называют "безопасной моделью" для перехода с более ранних версий смартфонов от Apple.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии"сообщалось, что Apple намерена разработать инструмент для удаленной диагностики психического здоровья пользователей. Как стало известно журналистам, компания разрабатывает технологии, которые могли бы предупредить психические расстройства владельцев гаджетов. В изученных авторами документах речь идет о депрессии и снижении когнитивных способностей.

Apple Inc. работает над технологиями, помогающими установить диагноз депрессии и снижения когнитивных функций. Таким образом хотят разработать инструменты для расширения сферы ее растущего портфолио в области здравоохранения.

Также известно, что в компании Apple признали, что некоторые экземпляры смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro имеют производственный брак.

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