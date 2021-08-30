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Apple признала брак в iPhone: какие модели подвержены проблеме

В частности, у владельцев некоторых смартфонов могут возникать неполадки со звуком

сегодня, 14:14
Автор:

Елизавета Черных

Компания Apple признала, что некоторые экземпляры смартфонов  iPhone 12 и iPhone 12 Pro имеют производственный брак. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на ITC.ua.

Apple признала брак в iPhone: какие модели подвержены проблеме

Apple признала брак в iPhone: какие модели подвержены проблеме - фото из открытых источников

Отмечается, что проблема заключается в работе динамиков на смартфонах. В частности, в компании отметили, что у iPhone 12 и iPhone 12 Pro могут возникать неполадки со звуком. 

Такой уязвимости могут подвергаться смартфоны, которые Apple выпустила в период с октября 2020 года до апреля 2021 года. 

Сейчас в компании запустили бесплатную программу гарантийного обслуживания для владельцем указанных моделей iPhone, которые имеют проблемы с динамиками. Ею можно воспользоваться в течении двух лет в момента покупки смартфона. 

Отметим, что в адрес компании Apple в последнее время звучит множество критики из-за обновления операционной системы iOS для iPhone. Владельцы смартфонов жалуются, что после установки версии ОС 14.7.1 телефоны становятся "бесполезными кирпичами", а исправить ошибку пока что не удается. На специальных форумах люди жалуются, что после установки новой версии "операционки" их iPhone теряют связь. Владельцы телефонов не могут звонить и подключаться к мобильному интернету. На экране можно увидеть надпись "нет сети". И при чем данная проблема касается, как владельцев более устаревших моделей iPhone, так и "свежих". 

В материале интернет-издания "Комментарии" также сообщалось, что с компанией Apple ведутся переговоры, чтобы Siri заговорила на украинском. Ранее, Apple опубликовали у себя на сайте вакансию аналитика аннотаций со знанием украинского языка.



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Источник: https://www.unian.net/economics/telecom/apple-priznala-brak-v-iphone-12-i-iphone-12-pro-novosti-11527915.html
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