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Siri на iPhone может заговорить на украинском - Фёдоров

Голосовой помощник Siri скоро будет функционировать и на украинском

сегодня, 12:20
Автор:

Татьяна Каптур

С компанией Apple ведутся переговоры, чтобы Siri заговорила на украинском. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью для Gazeta.ua.

Siri на iPhone может заговорить на украинском - Фёдоров

Михаил Фёдоров, министр цифровой трансформации - фото из открытых источников

"Это произойдёт скоро. Мы обговаривали эту тему в Лондоне с представителями компании. Да и спрос есть" — подчёркивает Фёдоров

Ранее, Apple опубликовали у себя на сайте вакансию аналитика аннотаций со знанием украинского языка.

"Голосовой помощник поддерживает большое количество языков, но украинский пока не функционирует" — информирует компания.

Работник Apple  должен слушать и анализировать аудиофайлы и ставить оценку ответам голосового помощника. Кандидат на соответствующую должность должен знать украинский язык в совершенстве и различать нюансы его диалектов. Siri будут учить понимать и отвечать на украинском языке.

Данную функцию будут тестировать на основе клиентов, которые поучаствуют в программе оценки качества.  

Напомним, что Европейская комиссия планирует усилить контроль над цифровыми компаниями. В их число входит и Apple. Это делается для защиты данных пользователей. Такую программу планируют представить до конца текущего года. 

"Такие компании, как Google, Facebook, Amazon, Apple мы хотим контролировать для безопасности людей. Также, мы хотим оценить скорость, с которой они удаляют запретный контент" — рассказывает еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в интервью для Financial Times.

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Источник: https://gazeta.ua/articles/politics/_nemaye-chasu-vsi-derzhavni-poslugi-treba-vidcifruvati-do-kincya-2023go--mihajlo-fedorov/1048065?fbclid=IwAR2DO0wGTAWvdLhCobkfHit-_m7Lg_h77svnarFxkSJq98Lh8hnmzqwKlb8
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