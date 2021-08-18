ТОП секретных возможностей Viber, о которых мало кто знает

Viber является одним из наиболее популярных приложений-мессенджеров для отправки сообщений, голосовых и видеозвонков. Разработчики ресурса решили поделиться полезной информацией о своем продукте, а точнее — рассказать о скрытых и неизвестных для большинства функциях, передает iTech.ua.

Viber - фото из открытых источников

Скрытое фото. Снимок пользователя можно скрыть от тех людей, которых нет в ваших списках контактов. Для этого следует войти в "Настройки", выбрать пункт "Конфиденциальность", а зачем отключить опцию видимости фотографии для незнакомых пользователей.

Скрытый чат. Некоторые пользователи хотят защитить переписки от лишних глаз. Для этого необходимо задержать палец на нужном контакте, после чего появится пункт "Скрыть". Приложение предложит вам ввести пароль, с помощью которого можно снова просматривать чат.

Невидимое прочтение. Эта функция полезна для тех, кто хочет, чтобы собеседник в Viber не знал, прочли вы его сообщение или нет. Чтобы активировать опцию, необходимо кликнуть "Настройки" — "Конфиденциальность" и дезактивировать галочку на пункте "Просмотрено".

Перевод переписки на иностранном языке. В приложении есть удобная функция. С ее помощью можно автоматически переводить любую переписку с иностранного языка на тот, на котором общаетесь вы. Для этого пользователю нужно зажать прикосновение на тексте и выбрать "Перевод". Отмечается, что для перевода используется стандартный Google-переводчик.

Издание подчеркивает, что это далеко не все малоизвестные функции мессенджера, однако хотя бы одна из перечисленных может стать полезной для пользователей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как сохранить переписки после смены номера в Viber.

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