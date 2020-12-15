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Главная Новости IT телефоны Тысячи iPhone были украдены во время погромов на заводе Apple
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Тысячи iPhone были украдены во время погромов на заводе Apple

Общий ущерб от погромов оценивается в 59 миллионов долларов

сегодня, 17:12
Автор:

Павел Зинченко
В Индии Apple заключает контракт с тайваньским производителем Wistron с заводом в Колар, Индия, на сборку iPhone для продажи в регионе и прилегающих районах. В минувшие выходные вспыхнули протесты из-за удержания зарплаты у заводских рабочих. Утверждается, что протесты переросли в беспорядки и привели к разграблению тысяч iPhone с завода.
Как сообщает The Times of India, Wistron оценивает общий ущерб примерно в более 59 миллионов долларов. Это включает в себя повреждение заводской сборочной линии, заводской собственности и тысячи украденных iPhone. Сообщается, что насилие длилось два часа, в течение которых в субботу был нанесен ущерб.
Государственный министр труда Шрврам Хеббар говорит, что Wistron заключила договор с шестью компаниями о найме около 8 900 сотрудников на завод в Колар. Компания платила этим подрядчикам, как своим рабочим, но, по данным правительства, у Wistron был конфликт с подрядчиками на протяжении целых трех месяцев. Министр труда осудил насилие, назвав убытки компании "неприемлемыми".
Министр промышленности Джагадиш Шеттар объяснил насилие недопониманием между тремя сторонами: Wistron, подрядчиками и служащими. Департамент труда направил Wistron уведомления, в которых говорилось, что у компании есть три дня на то, чтобы заплатить сотрудникам, будь то из Wistron или подрядчики. Полиция Колара расследует, было ли насилие спланировано как умышленное уничтожение собственности.
Как сообщало издание "Комментарии", Apple признала брак дисплея в iPhoneВ корпорации сообщили, что с данной проблемой могли столкнуться владельцы смартфонов, которые были произведены в период с ноября 2019 года по май 2020 года. Компания заявила, что данную поломку будут устранять бесплатно.

Тысячи iPhone были украдены во время погромов на заводе Apple

ФОТО: Australia - Global News


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Источник: https://www.gsmarena.com/indias_wistron_plant_protests_resulted_in_looting_of_thousands_of_iphones-news-46745.php
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