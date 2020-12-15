Тысячи iPhone были украдены во время погромов на заводе Apple

В Индии Apple заключает контракт с тайваньским производителем Wistron с заводом в Колар, Индия, на сборку iPhone для продажи в регионе и прилегающих районах. В минувшие выходные вспыхнули протесты из-за удержания зарплаты у заводских рабочих. Утверждается, что протесты переросли в беспорядки и привели к разграблению тысяч iPhone с завода.

Как сообщает The Times of India, Wistron оценивает общий ущерб примерно в более 59 миллионов долларов. Это включает в себя повреждение заводской сборочной линии, заводской собственности и тысячи украденных iPhone. Сообщается, что насилие длилось два часа, в течение которых в субботу был нанесен ущерб.

Государственный министр труда Шрврам Хеббар говорит, что Wistron заключила договор с шестью компаниями о найме около 8 900 сотрудников на завод в Колар. Компания платила этим подрядчикам, как своим рабочим, но, по данным правительства, у Wistron был конфликт с подрядчиками на протяжении целых трех месяцев. Министр труда осудил насилие, назвав убытки компании "неприемлемыми".

Министр промышленности Джагадиш Шеттар объяснил насилие недопониманием между тремя сторонами: Wistron, подрядчиками и служащими. Департамент труда направил Wistron уведомления, в которых говорилось, что у компании есть три дня на то, чтобы заплатить сотрудникам, будь то из Wistron или подрядчики. Полиция Колара расследует, было ли насилие спланировано как умышленное уничтожение собственности.

В корпорации сообщили, что с данной проблемой могли столкнуться владельцы смартфонов, которые были произведены в период с ноября 2019 года по май 2020 года. Компания заявила, что данную поломку будут устранять бесплатно. Как сообщало издание "Комментарии", Apple признала брак дисплея в iPhone

ФОТО: Australia - Global News

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