Обозленные рабочие разнесли заводы по производству iPhone

Индийская полиция арестовала более 100 рабочих, которые неистовствовали из-за требований о выплате заработной платы на тайваньском заводе iPhone недалеко от Бангалора. На кадрах в социальных сетях видны разбитые камеры видеонаблюдения и стеклянные панели, разбитые фары и поджог автомобиля на производственном предприятии Wistron Infocomm.

ФОТО: Global News

Рабочие утверждают, что они не получали полную зарплату за четыре месяца и вынуждены работать дополнительные смены. Wistron заявила, что "обязалась соблюдать местные законы о труде". В заявлении информационному агентству AFP компания не ссылалась напрямую на жалобы рабочих, но заявила, что "инцидент был вызван людьми неизвестного происхождения, которые вторглись на ее объект и повредили его с неясными намерениями". Она заявила, что возобновит работу как можно скорее.

Бангалор, столица южного штата Карнатака, является технологическим центром Индии. По сообщению Times of India, насилие вспыхнуло, когда около 2000 рабочих из ночной смены покидали здание в Нарсапуре в субботу. Сотни людей неистовствовали, грабя офисы руководителей высшего звена, уничтожая мебель, сборочные единицы и ломая стеклянные панели и двери прутьями.

Заместитель главного министра штата Карнатака К. Н. Ашватнараян осудил "беспричинное" насилие и сказал, что его правительство обеспечит "быстрое разрешение ситуации". Один профсоюзный лидер сказал газете Hindu, что на заводе была "жестокая эксплуатация".

По данным местных СМИ, на фабрике работает около 15 000 рабочих, большинство из которых наняты через кадровые агентства. Apple не ответила на запрос BBC о комментариях, но в прошлом заявляла, что очень серьезно относится к условиям работы в компаниях поставщиков.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple признала еще одну проблему iPhone.

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