kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.12.2020

BTC/USD

19083.19

ETH/USD

587.18

LTC/USD

81.59

НБУ 14.12.2020

USD/UAH

28.33

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT технологии Обозленные рабочие разнесли заводы по производству iPhone
commentss НОВОСТИ Все новости

Обозленные рабочие разнесли заводы по производству iPhone

Рабочие были возмущены условиями труда на заводе компании Wistron Infocomm

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Индийская полиция арестовала более 100 рабочих, которые неистовствовали из-за требований о выплате заработной платы на тайваньском заводе iPhone недалеко от Бангалора. На кадрах в социальных сетях видны разбитые камеры видеонаблюдения и стеклянные панели, разбитые фары и поджог автомобиля на производственном предприятии Wistron Infocomm.

Обозленные рабочие разнесли заводы по производству iPhone

ФОТО: Global News

Рабочие утверждают, что они не получали полную зарплату за четыре месяца и вынуждены работать дополнительные смены. Wistron заявила, что "обязалась соблюдать местные законы о труде". В заявлении информационному агентству AFP компания не ссылалась напрямую на жалобы рабочих, но заявила, что "инцидент был вызван людьми неизвестного происхождения, которые вторглись на ее объект и повредили его с неясными намерениями". Она заявила, что возобновит работу как можно скорее.

Бангалор, столица южного штата Карнатака, является технологическим центром Индии. По сообщению Times of India, насилие вспыхнуло, когда около 2000 рабочих из ночной смены покидали здание в Нарсапуре в субботу. Сотни людей неистовствовали, грабя офисы руководителей высшего звена, уничтожая мебель, сборочные единицы и ломая стеклянные панели и двери прутьями.

Заместитель главного министра штата Карнатака К. Н. Ашватнараян осудил "беспричинное" насилие и сказал, что его правительство обеспечит "быстрое разрешение ситуации". Один профсоюзный лидер сказал газете Hindu, что на заводе была "жестокая эксплуатация".

По данным местных СМИ, на фабрике работает около 15 000 рабочих, большинство из которых наняты через кадровые агентства. Apple не ответила на запрос BBC о комментариях, но в прошлом заявляла, что очень серьезно относится к условиям работы в компаниях поставщиков.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple признала еще одну проблему iPhone.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://finance.yahoo.com/finance/news/arrests-indian-workers-ransack-iphone-174348799.html#:~:text=Indian%20police%20have%20arrested%20more,at%20Wistron%20Infocomm's%20manufacturing%20facility.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ