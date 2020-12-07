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Главная Новости IT телефоны Не так идеально, как кажется: Apple признала еще одну проблему iPhone
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Не так идеально, как кажется: Apple признала еще одну проблему iPhone

С данной неполадкой сталкиваются владельцы новых iPhone 12 и iPhone 12 Pro Max

сегодня, 16:40
Автор:

Елизавета Черных

Владельцы новеньких смартфонов от Apple все чаще жалуются на неисправность беспроводной зарядки. 

Не так идеально, как кажется: Apple признала еще одну проблему iPhone

ФОТО: Из открытых источников

На неполадки в работе смартфона от компании Apple iPhone 12 обратил внимание один из редакторов издания 9to5mac Бен Лавджой. Мужчина сообщил о сбоях в работе беспроводного сертифицированного зарядного Qi-устройства. Он рассказал, что спустя некоторое время использования, смартфон перестал заряжаться, при чем редактор пробовал зарядить телефон на трех устройствах. 

Некоторое время спустя Бен Лавджой зафиксировал множество жалоб от владельцев  iPhone 12 и iPhone 12 Pro Max. Пользователи упрекали компанию в неисправности беспроводной зарядки к их новым смартфонам. Некоторые пользователи отмечали, что после перезагрузки iPhone неполадка устранялась, но лишь на некоторое время. 

Представитель корпорации обратился ко всем владельцам беспроводных зарядных устройств, рассказав, что компания в курсе данной проблемы и работает над ее устранением. Это указано на официальном сайте американской компании. 

Тем временем в СМИ сделали вывод, что Apple признала неполадку, и ее возможное устранение будет в одном из последующих обновлений iOS.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что корпорация Apple запустила программу замены дисплеев для устройств іPhone 11 для пользователей, которые столкнулись с проблемой  отсутствия реакции экрана на прикосновения. В корпорации сообщили, что с данной проблемой могли столкнуться владельцы тех смартфонов, которые были произведены в период с ноября 2019 года по май 2020 года. Компания заявила, что данную поломку будут устранять бесплатно. 





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Источник: https://lenta.ru/news/2020/12/07/iphone_trouble/
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