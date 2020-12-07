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Компания Apple признала брак дисплея в IPhone

В корпорации признались, что небольшая партия iPhone 11 имеет эту неисправность

сегодня, 11:36
Автор:

Елизавета Черных

Компания Apple запустила программу замены дисплеев для устройств іPhone 11 для пользователей, которые столкнулись с проблемой  отсутствия реакции экрана на прикосновения. 

Компания Apple признала брак дисплея в IPhone

ФОТО: Из открытых источников

В корпорации сообщили, что с данной проблемой могли столкнуться владельцы смартфонов, которые были произведены в период с ноября 2019 года по май 2020 года. Компания заявила, что данную поломку будут устранять бесплатно. 

Apple создала специальный сайт поддержки для тех, у кого дисплей іPhone 11 работает неисправно. Все желающие отремонтировать устройство, могут оставить свою заявку, предварительно убедившись, что смартфон соответствует условиям программы замены. Для этого пользователям стоит удостовериться, что серийный номер iPhone находится в списке устройств подлежащих ремонту. 

Заменить бракованный дисплей можно будет во всех официальных сервисных центрах Apple Store. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что Apple много лет обманывала всех пользователей iPhone, и теперь ей грозит огромный штраф. Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка предъявило штраф корпорации Apple за обман покупателей в рекламе смартфонов iPhone различных моделей. По мнению итальянского регулятора, компания ввела своих покупателей в глубокое заблуждение, не объяснив, как работает система защиты смартфонов от влаги. 

Также напомним, что в Apple намерены отказаться от проводной зарядки к іPhone. Известный инсайдер Джон Проссер заявил, что в 2021 году корпорация Apple начнет выпускать смартфоны без физических разъемов для подключения провода. 





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Источник: https://www.ixbt.com/news/2020/12/05/iphone-11-apple.html
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