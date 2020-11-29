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Главная Новости IT гаджет Apple откажется от проводной зарядки к IPhone
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Apple откажется от проводной зарядки к IPhone

Следующий смартфон Apple выйдет без физических разъемов

сегодня, 02:30
Автор:

Елизавета Черных

Известный инсайдер Джон Проссер заявил, что в 2021 году корпорация Apple начнет выпускать смартфоны без физических разъемов для подключения провода. 

Apple откажется от проводной зарядки к IPhone

ФОТО: Из открытых источников

По словам Проссера, таким образом компания сможет достичь степени влагозащиты для смартфона и снизят количество компонентов девайса. По мнению эксперта, IPhone будет заряжаться только с помощью беспроводного зарядного устройства MagSafe.

Специалист также подчеркнул, что не все модели новых смартфонов будут оснащены системой беспроводного заряда. Проссер считает, что данную характеристику получит только топовая модель из серии телефонов. В следующих поколениях Apple полностью перейдет на производство смартфонов без отверстий. 

Блогер также отметил, что переход на беспроводную систему является нелегким, потому как новое зарядное устройство MagSafe работает не совсем стабильно. Однако, в будущем этот переход сможет сэкономить денежные средства потребителей, потому что им не нужно будет покупать кабели для зарядки смартфона.

Напомним, что ранее "Комментарии" сообщали о том, что аналитики из японской компании Fomalhaut Techno Solutions провели исследование, в котором посчитали стоимость сборки одного экземпляра новых смартфонов от Apple — IPhone 12 и IPhone 12 Pro. По подсчетам японских аналитиков, себестоимость IPhone 12 составляет 373 доллара, при том, что в Соединенных Штатах Америки его рыночная цена стартует от 799 долларов. Аналитики также определили себестоимость IPhone 12 Pro, который в Америке продают от 999 долларов. Стоимость сборки данной модели составила 406 долларов. 



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Источник: https://lenta.ru/news/2020/11/27/portless/
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