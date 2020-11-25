Переплата за бренд: в Японии подсчитали себестоимость новеньких IPhone

Аналитики из японской компании Fomalhaut Techno Solutions провели исследование, в котором посчитали стоимость сборки одного экземпляра новых смартфонов от Apple — IPhone 12 и IPhone 12 Pro.

ФОТО: Из открытых источников

По подсчетам японских аналитиков, себестоимость IPhone 12 составляет 373 доллара, при том, что в Соединенных Штатах Америки его рыночная цена стартует от 799 долларов. Самым дорогим компонентом телефона, по мнению экспертов, является OLED-экран, стоимостью 70 долларов.

Аналитики также определили себестоимость IPhone 12 Pro, который в Америке продают от 999 долларов. Стоимость сборки данной модели составила 406 долларов. Разница себестоимости этих двух моделей IPhone чуть больше 30 долларов, однако на рынке их цена отличается на 200.

По словам экспертов, больше всего прибыли компания Apple получает от преобразования накопителей памяти, так как она практически не влияет на себестоимость смартфона. Это позволяет корпорации зарабатывать сотни долларов на одной модели.

К слову, в подсчеты себестоимости аналитики не внесли логистические, маркетинговые затраты, а также гарантийное обслуживание.

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