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Главная Новости IT телефоны Павел Дуров объяснил, почему iPhone уйдут с рынка через 7-10 лет
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Павел Дуров объяснил, почему iPhone уйдут с рынка через 7-10 лет

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров предсказал закат Apple на рынке смартфонов

сегодня, 17:43
Автор:

Любовь Блажко

Павел Дуров уже успел протестировать новинку от компании Apple, поэтому поделился с общественностью своими впечатлениями. Так, он заявил, что новый iPhone 12 Pro – это громоздкое устройство, при этом флагман 2020 года выглядит как увеличенная версия iPhone 5 из 2012 года. Этими мыслями он поделился в своем собственном блоге. 

Павел Дуров объяснил, почему iPhone уйдут с рынка через 7-10 лет

Павел Дуров. Фото: popmech.ru

Кроме этого, Дуров остался недоволен широкой рамкой вокруг дисплея и очень большим вырезом под фронтальную камеру. Он уверен в том, что подобные недостатки уменьшают соотношение дисплея к площади фронтальной панели, что создает впечатление устаревшей модели смартфона. Еще ему не понравился выступающий модуль камеры, который только портит весь дизайн. 

Российский предприниматель уверен, что если так будет продолжаться и дальше, то через 7-10 лет Apple потеряет рынок смартфонов. А на данный момент компания остается на плаву только за счет тех технологий и инноваций, которые оставил после себя Стив Джобс. Известно, что продажи iPhone в начале этого года снизились на 21 процент. 

Также издание "Комментарии" расскажет, cколько нужно работать, чтобы купить новый iPhone 12 Pro. Несколько дней назад компания Apple презентовала новенькие смартфоны, среди которых был и iPhone 12 Pro, стоимостью 1099 долларов (31 167 гривен). Аналитики портала Picodi подсчитали, сколько дней придется работать жителям разных стран, чтобы порадовать себя новым гаджетом.


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Источник: https://t.me/durov/140
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