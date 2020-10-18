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Сколько нужно работать, чтобы купить новый iPhone 12 Pro

Официальная цена на девайс составляет 1099 долларов

сегодня, 16:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Несколько дней назад компания Apple презентовала новенькие смартфоны, среди которых был и iPhone 12 Pro, стоимостью 1099 долларов (31 167 гривен). Аналитики портала Picodi подсчитали, сколько дней придется работать жителям разных стран, чтобы порадовать себя новым гаджетом. Результаты опубликованы на сайте. 

Сколько нужно работать, чтобы купить новый iPhone 12 Pro

Исследователи сравнили цены на смартфон с показателями средней зарплаты в нескольких странах. Итак, украинец со средним заработком в 11,5 тысячи гривен (согласно данным Госстата на август 2020 года, — прим. авт.), сможет купить себе iPhone 12 Pro за три месяца (приблизительно 91 день), а если работать в столице — тогда за 2 месяца. 

Что касается других стран, то жителю Швейцарии для того, чтобы купить новинку от Apple, нужно работать 4, 4 дня, гражданам Америки чуть больше — 6, 1 день, а австралийцам — 6,6 дня. 

Полякам, чтобы заработать на новенький iPhone, придется поработать 28,3 дня, а гражданам России — 47, 5 дня. А вот жителям Индии и Мексики для покупки гаджета нужно работать 54,4 дня.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что iPhone 12 протестировали в сети 5G.


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