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Особой разницы нет: iPhone 12 протестировали в сети 5G

Пользователи могут даже не заметить особой разницы между 4G и покрытием нового поколения

сегодня, 13:15
Автор:

Павел Зинченко

Одной из главных особенностей iPhone 12 является его поддержка сети 5G. Накануне предварительных заказов стали известны результаты первых тестов скорости. Об этом сообщает T-Mobile.

Особой разницы нет: iPhone 12 протестировали в сети 5G

ФОТО: Apple

Смартфоны серии iPhone 12 поддерживают два типа подключения 5G: mmWave 5G и sub-6GHz. Но модели, которые продаются в США, поддерживают технологию mmWave 5G. В целом эта технология значительно быстрее, чем 6 ҐГц, но также сложна в развертывании и, как правило, ограничена в основном городскими районами.

Сейчас тесты на скорость 5G проводились в сетях операторов AT & T, Verizon и T-Mobile в США. Тестирование происходило в нескольких крупных мегаполисах США через приложение SpeedSmart, который доступен для iPhone и iPad.

Показатель Verizon mmWave 5G является самым впечатляющим с точки зрения производительности. AT & T показывает, что скорость 5G ниже 6 ҐГц, что немного лучше, чем в 4G LTE, хотя производительность mmWave 5G T-Mobile, безусловно, лучше. SpeedSmart объясняет, что среднечастотный 5G, который на данный момент наблюдается только с T-Mobile — это то, чего следует ожидать большинства людей.

T-Mobile со скоростью загрузки, превышающей 400 Мбит / с с использованием 5G среднего диапазона, очень впечатляет. Большинство пользователей должны получить такие результаты, если они находятся в области с развернутым средним диапазоном 5G. В противном случае, большинство практически не заметит разницы при переходе на 5G.

Как сообщало издание "Комментарии", компания Apple озвучила официальные цены на смартфоны iPhone 12.


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