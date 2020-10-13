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Главная Новости IT телефоны Дождались: компания Apple озвучила официальные цены на смартфоны iPhone 12
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Дождались: компания Apple озвучила официальные цены на смартфоны iPhone 12

Постоянно дорожают только алмазы, золото и iPhone, как шутят в Twitter

сегодня, 21:14
Автор:

Любовь Блажко

Презентация новой серии смартфонов iPhone 12 состоялась 13 октября в режиме онлайн. Известно, что предыдущая прошла в сентябре, а эту вынуждены были перенести на целый месяц из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет издание kp.

Дождались: компания Apple озвучила официальные цены на смартфоны iPhone 12

Сколько будут стоить смартфоны iPhone 12. Фото: Apple

Линейка состоит из четырех совершенно новых моделей: iPhone 12, iPhone 12 Plus, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Макс Вайнбах, сетевой инсайдер, на своей странице в Твиттере рассказывает о возможностях новых гаджетов. Он поделился информацией о том, что, чтобы ускорить Face ID, Apple планирует использовать "алгоритм динамического зонирования". На iPhone 12 mini, у которого экран будет 5,4 дюймов, вырез Face ID будет уменьшен.

Известно, что все новинки будут оснащены улучшенным зумом благодаря качественному ПО. Если говорить о 12 Pro и Pro Max, то в этих моделях тоже существенно улучшится оптический зум. 

И один из самых интересующих вопросов – это, конечно же, цена новинки. Так, на онлайн-презентации стало известно, что стоимость iPhone 12 mini достигает  699 долларов. А вот iPhone 12 Plus будет обойдется покупателю в 799 долларов. IPhone 12 Pro  -  999 долларов, а iPhone 12 Pro Max - 1099 долларов.

Как ранее сообщали "Комментарии", в сети появились первые фото смартфонов iPhone 12. 


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