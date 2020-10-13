Apple презентовала смартфоны iPhone 12: первые фото новинок

Модель iPhone 12 mini получит 5,4-дюймовый дисплей, его цена стартует с 600 долларов. Предполагается, что новинка будет доступна в черном, белом, красном, синем и зеленом цветах, а варианты хранения будут варьироваться от 64 ГБ до 256 ГБ. Также смартфон будет оснащен двумя камерами: широкоугольной и сверхширокоугольной. Предварительные заказы начнутся уже с 6 или 7 ноября, а дату выпуска планируют на 13 или 14 ноября, пишет издание nv.

Смартфоны iPhone 12. Фото: nv

6,1-дюймовый iPhone 12 обойдется покупателям не менее 750-ти долларов. Известно, что он будет представлен в черном, белом, красном, синем и зеленом цветах, а его характеристики будут очень схожими с iPhone 12 mini. Предварительные заказы этой модели откроют с 16 или 17 октября, а выпуск ожидается на 23 или 24 октября.

Цена 6,1-дюймового iPhone 12 Pro стартует от 999 долларов, он выйдет в золотом, серебряном, графитовом и синем цветах. Объем памяти данной модели будет варьироваться от 128 ГБ до 512 ГБ. Смартфон также будет оснащен широкоугольной и сверхширокоугольной камерами, а кроме этого Pro будет иметь телеобъектив с 4-кратным оптическим зумом и датчик LIDAR для дополненной реальности.

6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max обойдется своему обладателю в 1099 долларов. Он будет представлен в золотом, серебряном, графитовом и синем цветах с объемом памяти от 128 ГБ до 512 ГБ. Смартфон тоже будет иметь три камеры и датчик LIDAR, но известно, что его телеобъектив будет предлагать 5-кратный оптический зум. Предварительные заказы стартуют 13 или 14 ноября, а релиз состоится 20 или 21 ноября.

Как ранее сообщали "Комментарии", компания Apple начала презентацию новых смартфонов iPhone 12.

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