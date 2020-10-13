kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.10.2020

BTC/USD

11404.53

ETH/USD

379.22

LTC/USD

49.85

НБУ 13.10.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT телефоны Компания Apple начала презентацию новых смартфонов iPhone 12 - трансляция
commentss НОВОСТИ Все новости

Компания Apple начала презентацию новых смартфонов iPhone 12 - трансляция

Эксперты ожидают выход четырех моделей iPhone 12

сегодня, 20:00
Автор:

Любовь Блажко

Из-за пандемии коронавируса компания вынуждена была перенести презентацию iPhone 12 почти на месяц. Первая прошла в сентябре, а вторая состоялась 13 октября.  Онлайн-трансляция началась в 20.00 по киевскому времени, ее можно посмотреть на официальном YouTube-канале Apple. 

Компания Apple начала презентацию новых смартфонов iPhone 12 - трансляция

Apple начала презентацию новых смартфонов. Фото: 112

Презентация новых гаджетов получила название "Hi, Speed", что в переводе с английского означает "Привет, скорость" или "Высокая скорость". Таким ярким названием компания хочет сказать своим пользователям, что новые модели будут поддерживать сеть 5G.

Известно, что новый модельный ряд iPhone 12 будет состоять из  четырех моделей. Цена самого маленького iPhone 12 с 5,4-дюймовым экраном стартует от 600 долларов. Аналогов такого гаджета не представлено в прежних поколениях iPhone, поэтому поклонников данного бренда ожидает совершенно новая модель. 

iPhone 12 с 6,1-дюймовым дисплеем обойдется покупателям не менее 750 долларов, а стоимость топовых iPhone 12 Pro и Pro Max возрастет до 1000 долларов и 1100 соответственно. 

Новая линейка получит процессоры A14 Bionic, OLED-дисплеи и модуль 5G. Стоит отметить, что в версии iPhone 12 Pro Max предусмотрен датчик LiDAR для создания "улучшенной фотографии и дополненной реальности". 

Напомним, ранее эксперты рассказали, чем новинка Apple iPhone 12 будет хуже существующего айфона.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ