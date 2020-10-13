Компания Apple начала презентацию новых смартфонов iPhone 12 - трансляция

Из-за пандемии коронавируса компания вынуждена была перенести презентацию iPhone 12 почти на месяц. Первая прошла в сентябре, а вторая состоялась 13 октября. Онлайн-трансляция началась в 20.00 по киевскому времени, ее можно посмотреть на официальном YouTube-канале Apple.

Apple начала презентацию новых смартфонов. Фото: 112

Презентация новых гаджетов получила название "Hi, Speed", что в переводе с английского означает "Привет, скорость" или "Высокая скорость". Таким ярким названием компания хочет сказать своим пользователям, что новые модели будут поддерживать сеть 5G.

Известно, что новый модельный ряд iPhone 12 будет состоять из четырех моделей. Цена самого маленького iPhone 12 с 5,4-дюймовым экраном стартует от 600 долларов. Аналогов такого гаджета не представлено в прежних поколениях iPhone, поэтому поклонников данного бренда ожидает совершенно новая модель.

iPhone 12 с 6,1-дюймовым дисплеем обойдется покупателям не менее 750 долларов, а стоимость топовых iPhone 12 Pro и Pro Max возрастет до 1000 долларов и 1100 соответственно.

Новая линейка получит процессоры A14 Bionic, OLED-дисплеи и модуль 5G. Стоит отметить, что в версии iPhone 12 Pro Max предусмотрен датчик LiDAR для создания "улучшенной фотографии и дополненной реальности".



Напомним, ранее эксперты рассказали, чем новинка Apple iPhone 12 будет хуже существующего айфона.

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