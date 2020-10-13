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Главная Новости IT телефоны Презентация iPhone 12: эксперты рассказали, чем новинка Apple будет хуже существующего айфона
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Презентация iPhone 12: эксперты рассказали, чем новинка Apple будет хуже существующего айфона

По версии скептиков, по функциональности iPhone 12 mini будет проигрывать предыдущим аналогам

сегодня, 11:31
Автор:

Елена Волкова

Сегодня, 13 октября, компания Apple официально представит новые iPhone 12. До презентации остались считанные часы, однако инсайдеры говорят о том, что некоторые продукты будут хуже предшественников. 

Презентация iPhone 12: эксперты рассказали, чем новинка Apple будет хуже существующего айфона

Так, по версии скептиков, по функциональности iPhone 12 mini будет проигрывать предыдущим аналогам. По различным данным из сети, в отличие от iPhone 12 младшая модель "яблочного" смартфона хоть получит OLED-экран, но без поддержки XDR, 10-битного цвета и других технологий.

Предположительно, в iPhone 12 mini не будет телеобъектива, а основная камера будет сдвоенной c широкоугольным и сверхширокоугольным объективами. Также в смартфон не установят лазерный дальномер, как старших моделях iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Также возможно iPhone 12 mini лишат технологии стабилизации изображения со сдвигом сенсора.

Маленький смартфон от Apple может получить батарею емкостью чуть более 2200 мА/ч. При этом и цена iPhone 12 mini ожидается меньшей в отличие от флагманов, за которые Apple может просить свыше тысячи долларов.

Напомним, стало известно, как будет выглядеть долгожданный  iPhone 12 Pro, презентация которого должна состояться в октябре. Известный сетевой аналитик Филипп Корой, который известен правдивыми инсайдами из компании Apple, выложил пост с изображением нового айфона.


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