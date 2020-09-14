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Главная Новости IT телефоны Появились инсайдерские фото, как будет выглядеть новый iPhone 12
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Появились инсайдерские фото, как будет выглядеть новый iPhone 12

Инсайдер утверждает, что будущий iPhone 12 Pro с диагональю дисплея 6,1 дюйма будет выглядеть именно так, как на картинке и на видео в его постах

сегодня, 13:32
Автор:

Елена Волкова

Стало известно, как будет выглядеть долгожданный  iPhone 12 Pro, презентация которого должна состояться в октябре. Известный сетевой аналитик Филипп Корой, который известен правдивыми инсайдами из компании Apple, выложил пост с изображением нового айфона.

Появились инсайдерские фото, как будет выглядеть новый iPhone 12

Инсайдер утверждает, что будущий iPhone 12 Pro с диагональю дисплея 6,1 дюйма будет выглядеть именно так, как на картинке и на видео в его постах в “Твиттер”. По словам Короя, в iPhone 12 Pro блок задних камер будет точно таким же, как у предшественника iPhone 11 Pro, однако на блоке с камерами будет добавлен сканер дополненной реальности лидар (LiDAR). А грани iPhone 12 Pro будут плоскими. Также говорится о том, что iPhone 12 Pro на задней крышке получит 5 круглых “отверстий”: три - под камеры, один - для лидара, и еще одна - для светодиодной вспышки. Лидар же будет располагаться под широкоугольной камерой.

Напомним, Apple выпустила последнее обновление iOS - iOS 13.7, которое многие пользователи не рискуют устанавливать, опасаясь слежки. Так, помимо обычных обновлений там имеется встроенный инструмент, который при необходимости органы здравоохранения будут использовать для отслеживания распространения COVID-19.


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