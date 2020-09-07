Владельцы iPhone опасаются нового обновления из-за возможной слежки

Apple выпустила последнее обновление iOS - iOS 13.7, которое многие пользователи не рискуют устанавливать, опасаясь слежки. Так, помимо обычных обновлений там имеется встроенный инструмент, который при необходимости органы здравоохранения будут использовать для отслеживания распространения COVID-19.

Известно, что новая система Exposure Notifications Express основана на более раннем API (iOS 13.5). Чиновники общественного здравоохранения могут использовать ее для слежки за людьми с коронавирусом. Есть информация, что система использует анонимные теги Bluetooth, которые хранятся локально на телефонах пользователей, чтобы отслеживать, кто контактировал с зараженными COVID-19. Если другой пользователь iPhone вступает в тесный контакт с зараженным, телефоны будут связываться друг с другом и уведомлять пользователя о том, что кто-то с положительным результатом на вирус находится в непосредственной близости, возможно, подвергая их воздействию COVID-19.

Стоит отметить, что Apple скрыла факт наличия приложения, встроенного в саму ОС, из-за чего пользователи отказываются обновлять свои смартфоны до актуальной версии.

Напомним, авторитетный источник в компании Apple огорчил поклонников, которые ждут выхода iPhone 12 в октябре этого года. По информации инсайдера, в корпорации не будут усиливать камеру в новом айфоне: модели этого и следующего года будут с разрешениями камер iPhone 11.



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