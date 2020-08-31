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Apple огорчила поклонников, которые ждут выхода iPhone 12

В корпорации не будут усиливать камеру в новом айфоне: модели будут с разрешениями камер iPhone 11

сегодня, 11:34
Автор:

Елена Волкова

Авторитетный источник в компании Apple огорчил поклонников, которые ждут выхода iPhone 12 в октябре этого года. По информации инсайдера, в корпорации не будут усиливать камеру в новом айфоне: модели этого и следующего года будут с разрешениями камер iPhone 11, пишет американское издание Phone Arena.

По информации инсайдера, iPhone 12 и даже iPhone 13 могут получить камеру разрешением 48, а не 64 Мп. Что же касается линейки iPhone 12, то все модели должны получить 12-мегапиксельные датчики изображения. Однако, продолжает источник, сенсоры будут большими, что позволит смартфонам делать хорошие снимки в условиях недостаточного освещения. Также сообщается, что iPhone 12 и iPhone 12 Max получат по два датчика в основной камере разрешения 12 Мп, а также фронтальные 12-мегапиксельные камеры. Модели iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max дополнительно получат по третьему 12-мегапиксельному датчику в основной камере. Также известно, что все четыре модели получат новый широкоугольный объектив с 7 линзами, которые должны уменьшить искажение изображения.

Apple огорчила поклонников, которые ждут выхода iPhone 12

Напомним, инсайдеры в компании Apple говорят о том, что невзирая на пандемию коронавируса, они готовят на осень сразу три презентации. Об этом в своем “Твиттере” заявил известный аналитик Джон Проссер. Эксперт говорит, что владеет информацией о поэтапной реализации новинок компании Apple. Так, уже в сентябре должна состояться презентация новых смарт-часов Apple Watch и планшета iPad. Что же касается долгожданного для многих выхода смартфонов iPhone 12, их, по словам инсайдеров, представят миру 12 октября. В этот же день должны стартовать предзаказы, а в продажу новые смартфоны поступят через неделю после презентации. 



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