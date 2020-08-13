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Стало известно, когда Apple презентует iPhone 12

Эксперт Джон Проссер говорит, что владеет информацией о поэтапной реализации новинок компании Apple

сегодня, 11:09 comments837
Автор:

Елена Волкова
Стало известно, когда Apple презентует iPhone 12

Инсайдеры в компании Apple говорят о том, что невзирая на пандемию коронавируса, они готовят на осень сразу три презентации. Об этом в своем “Твиттере” заявил известный аналитик Джон Проссер.

Эксперт говорит, что владеет информацией о поэтапной реализации новинок компании Apple. Так, уже в сентябре должна состояться презентация новых смарт-часов Apple Watch и планшета iPad. Что же касается долгожданного для многих выхода смартфонов iPhone 12, их, по словам инсайдеров, представят миру 12 октября. В этот же день должны стартовать предзаказы, а в продажу новые смартфоны поступят через неделю после презентации. 

Можно ли верить Проссеру? Эксперты называют его знатоком в этой сфере, который ранее очень четко рассказывал о планах Apple. Так что, по всей видимости, в сентябре-октябре мы все же увидим новинки гаджетов известного бренда.

Напомним, компании Apple и Google объявили о появлении новых смайликов. Оба технических гиганта выпустят эти новые смайлики позже в этом году. Apple объявила, что компания примет 13 смайликов из Emoji 13.0, одобренных консорциумом Unicode. Google, с другой стороны, представит все 117 смайликов из Emoji 13.0 с обновлением Android 11.


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