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Компании Apple и Google показали новые эмодзи

Компании Apple и Google отметили Всемирный день эмодзи, показав новые интересные картинки

сегодня, 13:24
Автор:

Павел Зинченко
Компании Apple и Google показали новые эмодзи

Компании Apple и Google отметили 17 июля Всемирный день эмодзи, объявив о появлении новых смайликов. Оба технических гиганта выпустят эти новые смайлики позже в этом году. Apple объявила, что компания примет 13 смайликов из Emoji 13.0, одобренных консорциумом Unicode. Google, с другой стороны, представит все 117 смайликов из Emoji 13.0 с обновлением Android 11. Стоит отметить, что пользователи, которые подписались на Google Android Beta, уже имеют доступ к этим новым смайликам. Об этом сообщает издание Gadgets 360.

Компания Apple объявила в пресс-релизе, что пользователи iPhone, iPad, Mac и Apple Watch получат новые смайлики в конце этого года. Предполагается, что новые смайлики появятся на моделях iPhone с обновлением iOS 14. По словам компании, новые смайлики, которые появятся у пользователей, включают пузырьковый чай, защемленные пальцы, бумеранг, символ транссексуалов, додо, бобра, пинату, матрешку, монеты, анатомическое сердце, легкие, ниндзю и тамале.


Emojipedia сообщает, что пользователи Android смогут выбирать из 117 новых смайликов, чтобы оживить свои сообщения в чате. Сообщается, что компания приняла все новые 117 вариантов эмодзи с Gboard, которые были выпущены консорциумом Unicode ранее в январе этого года. Новые эмодзи являются частью Emoji 13.0, которая включает в себя 62 новых эмодзи и 55 вариантов пола и оттенков кожи. Это означает, что опции эмодзи, поступающие на устройства Apple, также будут доступны на устройствах Android. 

Как сообщало издание "Комментарии", компания Apple выиграла суд против Европейского союза.


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