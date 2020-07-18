Компании Apple и Google показали новые эмодзи

Компании Apple и Google отметили 17 июля Всемирный день эмодзи, объявив о появлении новых смайликов. Оба технических гиганта выпустят эти новые смайлики позже в этом году. Apple объявила, что компания примет 13 смайликов из Emoji 13.0, одобренных консорциумом Unicode. Google, с другой стороны, представит все 117 смайликов из Emoji 13.0 с обновлением Android 11. Стоит отметить, что пользователи, которые подписались на Google Android Beta, уже имеют доступ к этим новым смайликам. Об этом сообщает издание Gadgets 360.

Компания Apple объявила в пресс-релизе, что пользователи iPhone, iPad, Mac и Apple Watch получат новые смайлики в конце этого года. Предполагается, что новые смайлики появятся на моделях iPhone с обновлением iOS 14. По словам компании, новые смайлики, которые появятся у пользователей, включают пузырьковый чай, защемленные пальцы, бумеранг, символ транссексуалов, додо, бобра, пинату, матрешку, монеты, анатомическое сердце, легкие, ниндзю и тамале.





Emojipedia сообщает, что пользователи Android смогут выбирать из 117 новых смайликов, чтобы оживить свои сообщения в чате. Сообщается, что компания приняла все новые 117 вариантов эмодзи с Gboard, которые были выпущены консорциумом Unicode ранее в январе этого года. Новые эмодзи являются частью Emoji 13.0, которая включает в себя 62 новых эмодзи и 55 вариантов пола и оттенков кожи. Это означает, что опции эмодзи, поступающие на устройства Apple, также будут доступны на устройствах Android.

Как сообщало издание "Комментарии", компания Apple выиграла суд против Европейского союза.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!