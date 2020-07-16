kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.07.2020

BTC/USD

9102.91

ETH/USD

232.81

LTC/USD

41.88

НБУ 16.07.2020

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

31.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии Компания Apple выиграла суд против Европейского союза
commentss НОВОСТИ Все новости

Компания Apple выиграла суд против Европейского союза

Ирландия проиграла судебное заседание Apple за спорный налоговый счет

сегодня, 16:12
Автор:

Павел Зинченко
Компания Apple выиграла суд против Европейского союза

Технологический гигант Apple выиграл судебное разбирательство против ЕС за спорный налоговый счет в размере 13 млрд. евро. Комиссия Европейского союза не представила достаточных доказательств, подтверждающих решение 2016 года о том, что компании Apple в Ирландии были предоставлены несправедливые налоговые льготы, - заявил суд. Об этом сообщает информационный ресурс MarketWatch.

Генеральный суд Европейского союза, один из высших судов Европы, отменил постановление о налоговом счете для Apple и обязал Ирландию вернуть деньги. Суд заявил, что Ирландия должна будет вернуть Apple налоги, покрывающие 2003-2014 годы в размере 13 миллиардов евро плюс проценты.

Apple приветствовала решение суда. "Мы благодарим Генеральный суд за его время и рассмотрение фактов. Мы рады, что он аннулировал дело Комиссии. Мы гордимся тем, что являемся крупнейшим налогоплательщиком в мире, поскольку знаем, какую важную роль налоговые платежи играют в обществе. За последнее десятилетие Apple заплатила более 100 миллиардов долларов подоходных налогов по всему миру и еще десятки миллиардов других налогов", - заявил представитель компании.

Европейская комиссия может обжаловать это решение в Европейском суде, и исполнительный вице-президент Маргрет Вестагер заявила, что на данный момент решение относительно дальнейших действий обсуждаются.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple вынуждена заплатить крупный штраф.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!