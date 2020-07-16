Компания Apple выиграла суд против Европейского союза

Технологический гигант Apple выиграл судебное разбирательство против ЕС за спорный налоговый счет в размере 13 млрд. евро. Комиссия Европейского союза не представила достаточных доказательств, подтверждающих решение 2016 года о том, что компании Apple в Ирландии были предоставлены несправедливые налоговые льготы, - заявил суд. Об этом сообщает информационный ресурс MarketWatch.

Генеральный суд Европейского союза, один из высших судов Европы, отменил постановление о налоговом счете для Apple и обязал Ирландию вернуть деньги. Суд заявил, что Ирландия должна будет вернуть Apple налоги, покрывающие 2003-2014 годы в размере 13 миллиардов евро плюс проценты.

Apple приветствовала решение суда. "Мы благодарим Генеральный суд за его время и рассмотрение фактов. Мы рады, что он аннулировал дело Комиссии. Мы гордимся тем, что являемся крупнейшим налогоплательщиком в мире, поскольку знаем, какую важную роль налоговые платежи играют в обществе. За последнее десятилетие Apple заплатила более 100 миллиардов долларов подоходных налогов по всему миру и еще десятки миллиардов других налогов", - заявил представитель компании.

Европейская комиссия может обжаловать это решение в Европейском суде, и исполнительный вице-президент Маргрет Вестагер заявила, что на данный момент решение относительно дальнейших действий обсуждаются.



Как сообщало издание "Комментарии", Apple вынуждена заплатить крупный штраф.

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