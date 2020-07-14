Компания Apple вынуждена заплатить крупный штраф

Компания Apple заплатила штраф компании Samsung. Согласно новому отчету Display Supply Chain Consultants, Apple единовременно выплатит Samsung 950 миллионов долларов за покупку меньшего количества OLED-дисплеев для iPhone, чем требовалось. Об этом сообщает 9to5mac.

Компания Samsung отметила в своем отчете, что прибыль за второй квартал 2020 года включала "единовременной выплатой, связанный с ее бизнесом по производству дисплеев", но не назвала сумму. В прошлом месяце издание TheElec сообщило, что Samsung получила около 745 миллионов долларов от Apple, но в сегодняшнем отчете DSCC приводятся неназванные источники, в которые сообщают, что Apple сделала платеж "ближе к 950 миллионам долларов".

Нечто подобное уже происходило во втором квартале 2019 года, когда Apple также столкнулась с штрафом от Samsung за то, что она не покупала OLED-дисплеи на согласованном уровне. Как сообщалось в то время, маловероятно, что Apple погасит долг наличными, а скорее сделает для Samsung Display дополнительные заказы, чтобы прибыль равнялась причитающемуся штрафу. Остается непонятным, насколько событися 2019 года связаны со штрафом, который Apple заплатила теперь.

У Apple есть соглашения со многими поставщиками о минимальной покупке, которая, вероятно, приводят к снижению цены за единицу. Если Apple не удается совершить эту минимальную покупку, контракты обычно предусматривают наложение штрафа. В этом году на цепочку поставок и спрос Apple повлиял COVID-19, что может объяснить, почему компания заказала меньше OLED-панелей, чем первоначально ожидалось.

Как сообщало издание "Комментарии", первый ноутбук Apple официально признан устаревшим.

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