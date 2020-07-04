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Первый ноутбук Apple официально признан устаревшим

MacBook Pro 2012 года больше не имеет права на аппаратное обслуживание

сегодня, 21:47
Автор:

Павел Зинченко
Первый ноутбук Apple официально признан устаревшим

Первый MacBook Pro от Apple с дисплеем Retina теперь официально классифицируется как "устаревший" во всем мире. Это произошло чуть более восьми лет спустя после его выпуска. Об этом сообщает Macrumors.

В специальном документе Apple отмечает, что устаревшие продукты больше не имеют права на аппаратное обслуживание, "без исключений". Это означает, что любые 15-дюймовые модели Retina ‌MacBook Pro‌ середины 2012 года выпуска, для которых требуется батарея или другой ремонт, больше не будут приниматься Apple. Единственные альтернативы - следовать одному из многочисленных руководств по ремонту iFixit или делать запросы в независимые ремонтные мастерские. Следует отметить, что многие из них не используют официальные запчасти Apple.

Когда в рамках мероприятия WWDC 2012 был представлен MacBook Pro с дисплеем Retina, руководитель Apple по маркетингу Фил Шиллер назвал его "прорывом в разработке дисплеев" и заявил, что "никогда не было такого великолепного ноутбука".

Помимо того, что он был первым MacBook Pro с дисплеем Retina, модель 2012 года имела значительно более тонкий дизайн, чем предыдущие модели. Это стало возможным благодаря удалению Apple встроенного порта Ethernet и дисковода оптических дисков для CD / DVD. Однако в нем по-прежнему присутствуют пары портов Thunderbolt и USB-A, порт HDMI и слот для SD-карты.

Как сообщало издание "Комментарии", компания Apple получила патент на уникальный ноутбук.


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